Espimsa cedeix l'antic Mercat del Fòrum a Cultura per a fer-hi el Centre d'Art de Tarragona

L'espai va deixar de tenir ús comercial l'any 2008

Actualitzada 13/12/2018 a les 17:28

Mercat sense ús

La conselleria de Cultura de l'Ajuntament de Tarragona ha assumit la gestió de l'edifici de l'antic Mercat del Fòrum de la Part Alta de la ciutat. Així s'ha concretat després de la cessió de l'immoble que ha aprovat el Consell d'Administració d'Espimsa, que n'era la propietària.L'edifici serà la seu, segons que ja va anunciar-se des del departament de Cultura, del Centre d'Art de la ciutat, un «espai municipal obert al món associatiu de l'àmbit artístic i artesà i que serà important per dinamitzar l'activitat comercial de la Part Alta»; segons que han explicat fonts municipals.No hi ha encara res concretat de com serà el projecte del Centre d'Art, però la regidora Begoña Floria ha explicat que, «permetrà crear un centre de recursos i un espai per facilitar el desenvolupament del món associatiu vinculat a les arts, un compromís ferm de l'àrea de cultura».L'antic Mercat del Fòrum, va tenir vigència comercial fins a l'any 2008, és un espai diàfan que conserva les antigues parades de venda de productes bàsics i té un petit entresòl on hi havia les oficines.L'immoble consta de tres façanes que donen a plaça del Fòrum, Peixateries i Merceria, que són totalment diàfanes, amb paret de vidre actualment decorada amb diferents motius de la ciutat.Els anys 2009 i 2010 es van dur a terme experiències artístiques com Sopa de Galets, Tallers Oberts Part Alta i més endavant alguna acció d'El Teler de Llum.