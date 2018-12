Els tarragonins ja poden demanar el fraccionament dels impostos i taxes municipals

Fins al 31 de gener es poden acollir a aquest fraccionament, que és en 10 terminis, sense interessos ni cap cost addicional

Actualitzada 13/12/2018 a les 10:13

L’Ajuntament de Tarragona ha obert el termini per a demanar el pagament fraccionat dels tributs municipals, que es podrà demanar fins el 31 de gener. El fraccionament, que es podrà fer en 10 terminis, no comporta interessos ni té cap cost afegit per la gestió o tramitació.Els ciutadans que s'acullin al sistema fraccionat pagaran el primer rebut al mes de març i així successivament fins desembre. Aquest any 2018 s’han acollit al pagament a terminis un total de 9.741 contribuents.La sol·licitud d’aquesta modalitat de pagament dels impostos i taxes es pot tramitar via telemàtica a través de la seu electrònica municipal ( https://tramits.tarragona.cat) , accedint al tràmit: 'Pagament a terminis en període de voluntari de tributs de venciment periòdic i notificació col·lectiva' amb un certificat digital a nom del contribuent. El tràmit també es pot fer de forma presencial en les oficines d’atenció municipal ciutadana (OMAC).