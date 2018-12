Càritas de Sant Pere i Sant Pau recollirà aliments i productes d'higiene aquest dissabte

Aquesta activitat solidària, que es fa per Nadal, arriba a la seva 35a edició

Actualitzada 13/12/2018 a les 14:05

Càritas Parroquial de Sant Pere i Sant Pau durà a terme, el proper dissabte 15 de desembre, la tradicional recollida d’aliments i productes d’higiene personal entre els veïns del barri. Aquesta serà la 35a edició de la iniciativa solidària, que l’any passat va recaptar 4.000 quilos de productes que van servir per atendre les necessitats bàsiques de 119 persones de 46 famílies.Els productes que recolliran dissabte són llegums cuits, productes d’higiene i neteja, caldo preparat, cacau en pols, sucs, melmelades, conserves en llauna, oli, llet, sucre o farina, entre d’altres. També es pot fer un donatiu econòmic. En total hi hauran 16 parades de recollida distribuïdes pel barri on la gent podrà deixar la seva aportació de 10 a 13h. Els participants –un total de 150 persones del grup de la parròquia i altres voluntaris, també tenen previst passar porta a porta per tots els habitatges per facilitar la col·laboració.Aquests donatius serviran per ajudar les famílies necessitades del barri durant l’any 2019. Per distribuir les donacions entre els demandants s’utilitza un sistema per punts que s’atorguen en funció de diversos factors, com el nombre de membres de la família o la seva situació econòmica. Els usuaris recullen aquesta ajuda en aliments cada 15 dies.