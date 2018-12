BASF recull els guardons Concilia i Dialoga de responsabilitat empresarial

Els premis, que ha atorgat la Feique, són pel Panell Públic Assessor i el seu programa Flexible Work

Actualitzada 12/12/2018 a les 19:21

Una proposta sorgida de l’enquesta de clima fa quatre anys en el si de la companyia BASF es va convertir en una prova pilot poc després i en una mesura, el flexible work, que permet que fins a 200 llocs de treball puguin treballar des de casa entre quatre i sis dies cada mes. L’èxit del programa, que s’aplica des de fa dos anys, ha fet BASF mereixedora del Premi Concilia que va atorgar Feique (Federación Empresarial de la Industria Química Española) en el marc del lliurament dels II Premis de RSE del Sector Químic). D’altra banda, el diàleg ininterromput que manté la companyia amb la societat que l’envolta al llarg de quasi 25 anys a través del seu Panell Públic Assessor li ha estat reconegut tambe amb un altre guardó de Responsabilitat Social Empresarial (RSE), el Premi Dialoga de Feique.El Panell Públic Assessor, hereu del Consell Cívic Assessor, compta amb representants de diversos àmbits -turístic, sanitari, ensenyament, entre altres- i s’ha convertit en un canal de comunicació directa entre BASF i la societat, a través del qual recull les inquietuds del seu àmbit d’influència, en aquest cas, el Camp de Tarragona. De la mateixa manera, BASF utilitza el panell com a altaveu per a donar a conèixer la seva activitat a l’entorn.L’experiència s’ha anat ampliant amb el Panell Intern, on participen col·laboradors de l’empresa i, recentment, amb el Panell Infantil, on la interlocució societat-empresa es produeix amb nens. La responsable de Comunicació i Relacions institucionals del site de Tarragona de BASF, Contxita Esteve, era l’encarregada de recollir el Premi Dialoga a Madrid i cedia la paraula a Anton Aymamí, membre del Panell Públic Assessor. «Som afortunats de poder dialogar dins de la companyia i adquirir una visió completament diferent de la que es té des de fora. El nostre objectiu és projectar aquest diàleg», deia Aymamí a l’auditori.«No només és una mesura que fomenta la conciliació entre la vida laboral i la personal, sinó que, després de la seva aplicació, s’ha comprovat com redueix l’estrès laboral i augmenta la confiança entre delegats i treballadors», així descriu Rosa Marsal, responsable de Recursos Humans de BASF, els beneficis del Flexible Work, l’experiència de teletreball que ahir era guardonada amb el Premi Concilia. Marsal recollia el diploma de Feique que premia el foment de la conciliació dirigida a facilitar l’equilibri del desenvolupament professional amb la vida familiar dels treballadors de BASF.Carles Navarro, president de Feique, posava l’accent en què el compromís de la indústria química amb la societat «és el resultat de molts anys de treball». «La indústria química és un sector de generació de treball digne, on el salari mitjà és de més de 38.000 euros, contribueix a generar una economia solvent, dinamitza altres sectors i som els principals inversors en I+D+i», va dir Navarro.Navarro va subratllar l’important paper de la química per donar resposta als reptes del desenvolupament sostenible i la responsabilitat social empresarial, quelcom que s’articula a hores d’ara a través del programa Responsible Care. «Bona part de les contribucions per avançar vindran de la química. El futur serà sostenible o no serà», finalitzava el president de Feique.Alejandro Cros, subdirector general de Polítiques Sectorials del Ministeri d’Indústria, felicitava ahir les empreses guardonades, «sou un exemple per al sector», deia.D’altra banda, refermava el compromís del Govern central de regular, en un període màxim de sis mesos, les xarxes tancades, una vella reivindicació del sector que, finalment, divendres passat aprovava el Consell de Ministres espanyol.Cros aprofitava per a recordar que, d’ací a poc temps, obrirà la finestra dels préstecs per al foment de la competitivitat.