Agents de la policia nacional defensen l'ús proporcional durant les càrregues de la Imperial Tarraco l'1-O

Durant una de les causes obertes a un jutjat de Tarragona, la suposada víctima acusa els agents d’un delicte de lesions i manté que els policies el van llençar a terra i el van colpejar

Actualitzada 13/12/2018 a les 17:25

Dos agents de la Policia Nacional han reconegut aquest matí davant el jutge que van colpejar a un noi a la plaça Imperial Tàrraco durant el referèndum de l’1 d’octubre de 2017, però que la força utilitzada va ser «proporcional». Els policies han declarat en el marc d’una de les causes de l’1-O al Jutjat d’Instrucció nº 2 de Tarragona i la suposada víctima acusa els agents d’un delicte de lesions.L’adovcada d’aquest noi de 35 anys, Paula Álvarez, assegura a aquest diari que els agents només han contestat a les preguntes del jutge i del fiscal. Durant la declaració, que ha durat mitja ahora aproximadament, els agents han visionat vídeos de les càrregues policials a la plaça, després que desenes d’antiavalots intentessin entrar a l’IES Tarragona i abandonessin el centre.Els agents han explicat que van colpejar al noi de cintura cap a baix. Tanmateix, Álvarez afirma que tres agents van llençar el seu client al terra i van agredir-lo amb les porres, quan aquest s’intentava protegir el cap amb les mans. El tercer agent no ha assistit a la declaració, perquè, segons Álvarez, «no ha estat identificat correctament».La investigació d’aquesta causa es troba en fase d’instrucció i el jutge haurà de decidir si hi ha suficients indicis delictius per celebrar el judici.