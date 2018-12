Un conductor begut i sense carnet s'estampa contra una fruiteria a Tarragona

Dos vehicles estacionats a la zona també van patir danys, mentre que cap persona va resultar ferida

Ensurt, la tarda d’ahir dimarts, a la cruïlla del carrer Eivissa i Jaume I de Tarragona. El conductor d’un turisme, que circulava begut i sense carnet, va perdre el control del cotxe tot estampant-se contra la fruiteria situada en aquest punt de la ciutat. La Guàrdia Urbana de Tarragona ha obert diligències contra el conductor per aquests fets.El succés es va produir poc després de les 18h, quan un turisme Mercedes de color gris va patir una sortida de via al carrer Eivissa cruïlla amb Jaume I. Com a conseqüència, el vehicle va provocar danys a dos vehicles estacionats i es va estampar contra una fruiteria, en la qual també va produir danys materials tant al mobiliari com al gènere.La Guàrdia Urbana de Tarragona es va traslladar amb quatre patrulles fins al lloc. Un cop a l’indret van fer la prova d’alcoholèmia al conductor del vehicle accidentat, un veí de Tarragona de 59 anys, el qual va donar positiu. A més, l’home no disposava de carnet de conduir. En base a aquests fets, els agents van obrir diligències al conductor per un delicte contra la seguretat del trànsit i per no disposar de permís.