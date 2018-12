La venda de loteria el pont de la Immaculada «va ser espectacular»

Els números acabats en 13, 5 i 7 i els imparells són els més buscats pels compradors

La sort de Cal Pantxo

Bon ritme a La Pastoreta

Des de fa dies es veuen cues de persones que busquen el número guanyador de la grossa de Nadal a les administracions de loteria. No ha tocat mai a Tarragona, però els compradors opinen que un dia la sort canviarà. Els professionals consultats per aquesta redacció han assegurat que les vendes s’han recuperat, en relació a l’any en què van estar menys animades fins pocs dies abans de la celebració del sorteig del 22 de desembre. Pere Sans, de l’administració número 1 de Tarragona, va manifestar que, «després d’un octubre i un novembre fluixets, aquest desembre les vendes s’han animat molt». «El cap de setmana passat va ser espectacular, tot i que, cada cop més, la gent s’espera fins als últims dies», va afegir. Els mesos de juliol i agost també van ser fructífers, «per la compra de loteria de persones de fora» que passaven uns dies a la ciutat. «L’any passat, a causa dels fets de l’1 d’octubre, el ritme de vendes va ser més irregular», va apuntar Sans, qui va remarcar que «enguany la situació és de més normalitat».Com és habitual, els números acabats en 13 ja s’han esgotat a l’administració número 1. De fet, sempre són els més buscats. «Ja els tinc reservats per a l’any vinent», va dir Sans, qui va remarcar que «els números imparells, els acabats 7 i els que finalitzen amb el número de l’any, en aquesta ocasió el 18, són els més demanats». «Aquest any ens han demanat molt els acabats en 4 i 5, que són les terminacions que més vegades han sortit».Com a curiositat, Sans va explicar que, per motius que desconeix, «des de zones d’Andalusia m’han demanat molt el 08314». El responsable de l’administració ja sap que «l’any vinent estaran molt buscats els números acabats en 19». El motiu és que «moltes àvies compren aquell la terminació del qual coincideix amb l’any de naixement dels néts».Cal Pantxo, l’administració número 21 localitzada a Corsini i que l’any passat va vendre el segon premi de la grossa, el 51244, considera que, amb la tornada del mercadet a Corsini i la instal·lació del carilló del Mercat Central, «ens ha tocat la loteria». Així s’expressava ahir Corine Toral. Tot i que del segon premi de la grossa de l’any passat només es va vendre un dècim, «per màquina», molta gent «l’ha demanat enguany». Toral va dir que «no el tenim, però sí un molt similar del qual canvia l’1 pel 2: és el 52244».Toral va informar que durant el passat pont de la Immaculada i al final del passat estiu «s’ha venut molta loteria, sobretot comprada per turistes». La venda del segon premi de l’any passat en aquesta administració «ha tingut molt ressò», va dir Toral, qui va insistir a dir que la plaça Corsini «ha guanyat molta vida darrerament i ho notem».Com succeeix en la majoria de les administracions, les terminacions que coincideixen amb l’any en curs i en dates de naixements «estan molt buscats». «La gent és molt supersticiosa», va apuntar la venedora de l’administració número 21. Ahir al matí, dia de mercadet, les cues a l’establiment de Corsini eren interminables.L’administració de loteria de La Pastoreta de Reus ha notat un augment en les vendes de dècims per al sorteig de Nadal respecte a l’any passat, així ho comentava el propietari d’aquest punt de venda, Òscar Bausà. «S’ha recuperat l’alegria», deia Bausà, i apuntava que, enguany, segurament es notaria una millora en les vendes, a diferència de l’any passat, en què la situació va ser una mica més complicada. Tot i que el propietari de La Pastoreta no s’atreveix a concretar un percentatge, afirma que, possiblement a finals de la setmana que ve, la darrera abans del sorteig del dia 22, es podrà detectar un creixement d’aproximadament el 10 o el 15% respecte a les vendes del 2017.Òscar Bausà comenta que les cues per comprar dècims van començar la setmana passada, i que varien depenent del dia, però que, a primera hora de matí i en alguns moments de la tarda, se’n poden veure gairebé cada dia. El número 54.836, un dels fixos d’aquesta administració, ja està esgotat, i Bausà apunta que enguany, com és habitual, les terminacions que més es vendran seran les que acaben en 18, ja que coincideix amb l’any, i també les més demanades històricament, que són les que acaben en 5 i en 7. Tots els administracors consultats coincideixen a dir que enguany les vendes seran bones.