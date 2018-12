L’Obra Social aportarà 25.000 euros per aquest programa social

Actualitzada 12/12/2018 a les 20:36

L’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, i el director de Banca d’Institucions de CaixaBank a Catalunya, Joaquim Macià, han signat un conveni de col·laboració per impulsar programes socials a la ciutat. L’Obra Social 'la Caixa' col·laborarà en el programa 'Dinem a l’escola', el qual garanteix un àpat diari equilibrat als nens i nenes de famílies en situació de pobresa. En concret, l’Obra Social aportarà 25.000 euros per aquest programa.El director de Banca d’Institucions de CaixaBank a Catalunya, Joaquim Macià, ha assenyalat el compromís de l’entitat amb la lluita contra la pobresa i l’exclusió social.L’acord permetrà complementar el programa per garantir l’alimentació infantil durant tot l’any que impulsa l’Institut Municipal de Serveis Socials.