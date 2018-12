Els morts superen els naixements a Tarragona per segon cop en 10 anys

El 2008 van néixer 10.030 persones i el 2017, 7.006, la segona xifra més baixa de la última dècada

Actualitzada 12/12/2018 a les 08:07

Registre des de 1975

Caiguda del 5,8% a Espanya

El 2017 la província de Tarragona va registrar 7.026 defuncions i 7.006 naixements, segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE). En l’última dècada, la tendència a la baixa de la natalitat ha provocat que les morts superin els naixements. D’aquesta manera, el creixement vegetatiu (naixements menys morts) va donar l’any passat un saldo negatiu de 20 persones. Un fet que també es va produir el 2015 amb un saldo negatiu de fins a 109 persones. Aquell any, van morir 7.010 persones a la província i en van néixer 6901.La gran baixada en els naixements és molt il·lustrativa si es comparen les dades de l’última dècada. Si el 2008 van néixer 10.030 persones, el 2017 va registrar 7.006 parts. Això representa una davallada del 30% en els naixements en tan sols 10 anys. En l’última dècada, les defuncions, en canvi, s’han mantingut més o menys estables. El 2007 es van morir 6.251 persones i el 2017 va haver-hi 7.026 defuncions. En gairebé tots els anys, la xifra es mou en una forquilla d’entre els 6.300 i els 6.800 morts. El nombre de naixements continua la seva tendència a la baixa en els últims anys, només interrompuda el 2016 quan la província va registrar 324 naixements més que el 2015.L’INE registra l’evolució dels naixements per províncies des de 1975, tres anys abans de l’aprovació de la Constitució Espanyola. Aquell any, Tarragona va registrar 8.545 naixements. En 43 anys, el pic més alt va tenir lloc el 2008 amb 10.030 nous nadons. A partir d’aquell any el número no ha deixat de baixar. És el mateix any en què va esclatar la crisi financera mundial que, des del sistema bancari dels Estats Units es va escampar per tot el planeta. La segona xifra més alta es va produir el 1976 amb 9.107 naixements. El pitjor any durant aquestes quatre dècades, però, va ser 1993 amb una mitjana mensual de 371 naixements i un total de 5.389 naixements.Durant el primer semestre de 2018, Espanya ha registrat 179.794 naixements, la xifra més baixa de tota la sèrie històrica que va començar a elaborar-se el 1941. És un 5,8% menys que el mateix període de 2017. En paral·lel, les defuncions van créixer un 2,1%. En concret, van morir 226.384 persones, fet que xifra el creixement vegetatiu de la població espanyola en un saldo negatiu de 46.590 persones. En aquest sentit, el A tot el país, la baixada dels parts només es va veure interrompuda el 2014, amb 208.375. A Catalunya, els 30.683 registrats entre gener i juny de 2018, suposen un 6,2% menys que el 2017.