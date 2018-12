El sector químic de Tarragona participarà en la redacció del reglament de les xarxes tancades

El subdelegat del govern espanyol anuncia la visita del secretari general d'Indústria al gener per constituir el grup de treball

Actualitzada 12/12/2018 a les 18:11

L'Associació d'Empreses Químiques de Tarragona (AEQT) s'integrarà a un grup de treball que redactarà el reglament de les xarxes tancades - que ha de permetre abaratir el cost de l'energia-, i que va ser aprovat pel consell de ministres divendres passat. Així, els ho ha traslladat el subdelegat del govern espanyol de Tarragona, Joan Sabaté, en una reunió aquest dimecres amb els representants del sector químic. Sabaté també ha anunciat la visita del secretari general d'Indústria, Raúl Blanco, el proper gener, quan està prevista la primera trobada tècnica amb els agents del territori per engegar la redacció del projecte. «Respon a una demanda del sector i va directament a afavorir la seva competitivitat, perquè la competitivitat és garantia de futur pel territori, per les persones, famílies i, en definitiva, pel país, no podríem fer-ho sense la col·laboració i la complicitat de la indústria química», ha constatat Sabaté.