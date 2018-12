Cau un cotxe del pont de l'avinguda Ramón i Cajal a la llera del Francolí

La conductora va ser traslladada a Joan XXIII amb pronòstic menys greu

Un cotxe ha caigut el vespre d'aquest dimecres des del pont del carrer Ramon i Cajal a la llera del riu Francolí, davant del centre comercial Parc Central de Tarragona. Per causes que es desconeixen, el vehicle s'ha precipitat pel pont fins a la zona de la sorra del Francolí. Els Serveis d’Emergències Mèdiques han tret la dona, de 21 anys, del vehicle per atendre-la, per després traslladar-la a l’Hospital Joan XXIII amb pronòstic menys greu. Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat una unitat de Bombers, el SEM i la Guàrdia Urbana.A causa del xoc amb la barana, l’estructura ha quedat destrossada i, per tant, caldrà esperar la resposta de l’Ajuntament en aquest sentit. Tot plegat, tot i que a les hores en què s'ha produït pràcticament ja no hi havia trànsit, ha provocat una gran expectació entre conductors i vianants. La llera del riu també s'ha vist afectada, ja que diversos elements tant de la barana com del vehicle han acabat escampats per tot l’espai.