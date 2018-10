El PDeCAT considera que el consistori ha d'intervenir-hi «de manera subsidiària»

Actualitzada 12/10/2018 a les 12:09

El Grup Municipal del Partit Demòcrata (PDeCAT) a l’Ajuntament de Tarragona ha registrat una sol·licitud a l’àrea d’Alcaldia on reclama la solució urgent a la filtració d’aigües fecals del bloc número 9 del barri de Riu Clar.Segons el portaveu demòcrata, Dídac Nadal, «Fa quatre mesos que els veïns i veïnes conviuen amb aquesta aigua bruta que també ha malmès diversos punts de la instal·lació elèctrica.».Nadal considera «inacceptable» que l’equip de govern «s’hagi desentès totalment de la problemàtica». Segons el portaveu del PDeCAT, el veïnat va demanar ajuda a l’Ajuntament a principis de juliol i la resposta va ser que el consistori «no tenia competència». Per Nadal, «davant de la greu situació l’Ajuntament ha d'actuar subsidiàriament per aturar la filtració».