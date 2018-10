Uns lladres, sorpresos a dues cases de Cala Romana en la mateixa nit

Els Mossos investiguen els fets que van tenir lloc durant la matinada del 2 d’octubre

Okupes a Cala Romana

Dos robatoris en poc més d’una hora. Els veïns de dues cases de la urbanització de Cala Romana es van trobar el passat 2 d’octubre cara a cara amb uns lladres que van emportar-se alguns objectes de valor. Fonts dels Mossos d’Esquadra asseguren que la Divisió d’Investigació Criminal del cos està investigant els fets. Durant els robatoris no hi va haver ferits.Un dels robatoris va tenir lloc al carrer Tramuntana. El primer robatori es va produir a les 2.30h. i el segon, una hora més tard, a les 3.30h. Els veïns haurien sorprès els intrusos, que intentaven robar a les cases, sense despertar els inquilins. Fonts veïnals indiquen que els lladres anirien encaputxats. Els Mossos no han desvelat més detalls del cas, ja que es troba sota investigació. En el segon robatori es va repetir el mateix episodi i els inquilins es van topar amb els lladres. Una de les veïnes explica que en aquesta via ja hi ha hagut, com a mínim, tres robatoris.Veïns de Cala Romana també expliquen que fa pocs dies unes persones van ocupar una casa de la zona. Els Mossos van fer-los fora, però van tornar a instal·lar-se a l’habitatge poc després. Aquest estira-i-arronsa entre policia i ocupes es va repetir vàries vegades. Fonts de la policia catalana confirma aquests fets i explica, també sense donar detalls, que el cos investiga els fets.El robatori del 2 d’octubre a dues cases de Cala Romana no és l’únic que ha registrat aquest 2018. El gener de 2018, el mateix carrer Tramuntana va patir dos robatoris en pocs dies de diferència en diferents xalets de la zona. A l’abril de 2017, els dos clubs de tennis de Cala Romana van ser objectes de robatoris, quan quatre encaputxats, que van quedar enregistrats per les càmeres, van aconseguir anul·lar l’alarma del Club Tennis Tarragona i robar els diners que van trobar a les caixes. En la segona de les entitats esportives, el Club Tennis Park, els lladres van aconseguir burlar els sistemes de seguretat i d’enregistrament de les instal·lacions la mateixa nit i es van endur una petita quantitat de diners.El maig passat, quatre habitatges de la urbanització Jardins Imperi dels Pallaresos van ser objecte de robatoris amb força. La mateixa zona també va registrar quatre temptatives, segons la xifra que va poder confirmar Diari Més. Els Mossos van detenir el febrer cinc homes com a presumptes autors de tres robatoris a dues cases i un comerç.