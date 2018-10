Uns 400 alumnes de P5 d'escoles de Tarragona es beneficien dels cursos gratuïts de natació

La iniciativa del Patronat Municipal d’Esports ‘Juguem a nedar’ inicia la seva segona edició

Actualitzada 11/10/2018 a les 11:31

Un total de 392 alumnes de P5 de 14 escoles de Tarragona participen enguany en el programa Juguem a nedar. Aquesta iniciativa del Patronat Municipal d’Esports ha iniciat aquest octubre la seva segona edició i es preveu que la xifra de participants augmenti, ja que dues altres escoles s’han interessat per prendre part de l’activitat. D'aquesta manera, se superarà la xifra de 416 infants de 13 escoles que van estrenar el programa durant el darrer curs.El programa consta de sessions setmanals de 50 minuts de durada distribuïdes durant 30 setmanes entre octubre i maig. El cost de l'activitat aquàtica és assumit pel Patronat Municipal d'Esports de Tarragona, de manera que és gratuït per als participants. L’activitat inclou el monitor titulat de natació, l’assegurança esportiva del participant, una fitxa d’avaluació i el material esportiu auxiliar. No inclou el transport del centre escolar a la instal·lació esportiva ni el personal que ajudi els infants al vestidor.Els cursos es desenvolupen en horari escolar a les piscines municipals de Bonavista, Campclar, Riu Clar, Sant Salvador, Sant Pere i Sant Pau i Part Baixa-Serrallo. La regidora d'Esports, ha destacat la «bona acollida» de la iniciativa i ha afirmat que «per aquest motiu la consolidem dins del catàleg de propostes que ofereix el Patronat Municipal d'Esports».