Una subvenció de la Diputació permetrà millorar l'equipament del complex esportiu de Campclar

L'Ajuntament també destinarà part de la partida econòmica a instal·lar, a diferents punts exteriors de la ciutat, taules de tennis taula, cistelles de bàsquet i porteries

Actualitzada 11/10/2018 a les 17:45

El Patronat Municipal d'Esports de Tarragona renovarà aviat part de l'equipament interior del complex esportiu de Campclar. Aquesta actuació serà possible gràcies a la concessió, per part de la diputació, d'una subvenció dins el Pla d'Acció Municipal de 317.249 euros, als quals el consistori hi sumarà 56.787 euros d'aportació pròpia.El gruix de l'actuació correspondrà a la renovació de bona part de la maquinària de la sala de musculació del centre esportiu. També es millorarà el control d'accés, les taquilles dels vestuaris, la megafonia a la piscina, el pavelló i el gimnàs, i es renovaran les portes del pavelló.Pel que fa a l'exterior, el projecte preveu instal·lar un sistema de videovigilància al complex, inclòs el velòdrom. També es disposarà d'un control amb imatges de l'exterior de les instal·lacions esportives.Finalment, la previsió municipal és dedicar part de la partida econòmica a la instal·lació de taules exteriors de tennis taula, porteries de futbol sala i cistelles de bàsquet en diferents punts de la ciutat.