Nadal: «No renunciem a la llista unitaria independentista»

Els lliberals proposaran al ple la dotació de 2 milions d’euros per a processos participatius

Actualitzada 10/10/2018 a les 21:27

Processos participatius

El PDeCAT no tanca la porta a una llista unitària independentista de cara a les pròximes eleccions municipals del 26 de maig de 2019, tot i que ERC i la CUP ja hagin descartat sumar-s’hi. «No renunciem a la llista unitària, però sorprèn que la CUP i ERC advoquin per no participar. Tampoc he vist que Òmnium es posicioni a favor d’aquesta llista», afirmava ahir el portaveu del PDeCAT a l’Ajuntament, Dídac Nadal, en unes declaracions fetes després d’un esmorzar informal amb periodistes. L’edil independentista va assegurar que la llista li genera «certs dubtes» i que si, finalment, aquesta llista només és promoguda per l’Assemblea Nacional Catalana, Nadal creu que no es tractarà «d’una llista unitària del catalanisme».Sobre la campanya electoral del 26-M, el PDeCAT pretén parlar «en clau tarragonina sense oblidar la qüestió nacional» que ha de solucionar-se, diu Nadal, amb la sortida de la presó dels líders polítics. Preguntat per possibles pactes postelectorals, Nadal només descarta per complet qualsevol acord o suport amb les formacions de Ciutadans i el Partit Popular. En relació al PSC, el portaveu del PDeCAT creu que els socialistes són els que estan «més lluny dels nostres propòsits», però que podrien donar suport a un «determinat model de ciutat». L’edil, tanmateix, va matissar: «Si és el model dels últims 8 anys no els hi donarem suport», va afegir.Nadal ha lamentat que Tarragona sigui l’única capital catalana sense processos participatius, on la ciutadania pugui proposar i votar projectes. És per això, que proposarà en el proper ple una partida de 2 milions d’euros per aquest fi. «La ciutadania ha de poder decidir sobre els recursos públics», va afirmar ahir Nadal, qui va explicar que l’alcalde Josep Fèlix Ballesteros havia promès el 2015 un milió d’euros per processos participatius. El regidor creu que l’actual partida de 100.000 euros destinats a aquest àmbit «és ridícula». Pel que fa al mecanisme, el portaveu del PDeCAT va assenyalar que podrien presentar propostes i votar-les totes les persones empadronades a Tarragona majors de 16 anys. «Cal fer funcionar l’espai anomenat ‘participació’ de l’actual portal de transparència on actualment no hi ha res», va explicar Nadal.