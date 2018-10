Entre un 15 i un 20% dels associats de Via-T aixecaran les persianes perquè consideren que aquest dia «no els representa»

Els comerços catalans podran obrir aquest 12 d'octubre. A diferència de l'any passat, enguany el dia de la Hispanitat és un dels vuit festius que marca la Generalitat perquè els establiments que vulguin puguin aixecar la persiana. Molts obriran amb criteris comercials però alguns aprofiten per reivindicar que «no tenen res a celebrar». En aquest sentit, a la demarcació de Tarragona han augmentat els comerços que volen aixecar les seves persianes per tal de fer palesa aquesta reivindicació.Fonts de l'associació Via T de Tarragona expliquen que entre un 15 i un 20% dels seus associats obrirà. Veuen un increment de comerciants que volen obrir respecte als altres anys, i ho fan per reivindicar que aquest dia festiu «no els representa». Des de la Via T subratllen que ells no es posicionen i que cada comerç té el seu posicionament.Per la seva part, la Unió de Botiguers de Reus dubta que algú obri. El Tomb de Reus, per contra, dona per fet que alguns obriran, com a festiu autoritzat, sobretot els establiments d'alimentació. En altres localitats com Amposta, Tortosa i Valls no es preveu que hi hagi molts establiments oberts.