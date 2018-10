Els recintes del Museu d'Història es podran visitar gratuïtament aquest diumenge

Els monuments faran portes obertes en motiu de les Jornades Europees de Patrimoni, mentre que el Moll de la Costa acollirà la prova final de la gimcana ‘Misteri als Museus’

Actualitzada 11/10/2018 a les 13:27

Els recintes del Museu d’Història de Tarragona faran jornada de portes obertes, aquest diumenge 14 d’octubre, en el marc de la Jornades Europees de Patrimoni. D’aquesta manera, els monuments es podran visitar gratuïtament en l’horari habitual, de les 9 a 15h. Estaran oberts a visites l’Amfiteatre, el Fòrum de la Colònia, el Circ Romà, el Pretori i les Muralles.El mateix diumenge a les 12 del migdia, al Tinglado 4 del Moll de Costa es resoldrà el misteri final de la gimcana Misteri als Museus organitzada per tots els museus de la ciutat. Es tracta d’una proposta educativa amb l’objectiu d’atraure públic jove per tal que coneguin els recintes històrics i expositius de la ciutat. Aquesta activitat, dissenyada per Auriga Serveis Culturals, hi participen el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, el Museu d’Història de Tarragona, el Museu del Port de Tarragona, el Museu Diocesà de Tarragona, el Museu d’Art Modern, el Museu Bíblic Tarraconense i CaixaForum Tarragona.