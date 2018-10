El iot que va llogar Beyoncé, atracat al Port de Tarragona

L'embarcació compta amb 6 camarots de luxe i compta amb una tripulació de 28 persones

Actualitzada 11/10/2018 a les 15:40

El iot de luxe 'Kismet' ha atracat aquest dimecres al Moll de Costa del Port de Tarragona. Es tracta d'un vaixell de 95,2 metres d'eslora, 14,21 metres de mànega i un arqueig brut de 2928 tones. El vaixell arriba de Tàrent, situat a la regió de Puglia d'Itàlia, i té com a destinació la capital del Regne Unit.L'artista Beyonce, Jay-Z i els seus tres fills vanser vistos aquest mes de juliol relaxant-se a sobre del 'Kismet' a Capri (Itàlia).El 'Kismet' va ser construït per l'empresa Lurssen yachts per al multimillonari Shahid Khan i la seva dona Ann Carlson. Pel que fa a les seves característiques, el vaixell pot allotjar 12 passatgers en 6 cabines de luxe i compta amb una tripulació de 28 persones. També disposa de diverses sales de relaxació, sauna, jacuzzi i piscina exterior. Està valorat en 200 milions de dòlars i es lloga 1.200.000 euros per setmana. Normalment, durant l'estiu el vaixell navega per la zona del Mediterrani, mentre que a l'hivern ho fa pel Carib.