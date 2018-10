Deu contenidors roses per reciclar contra el cáncer de mama a Tarragona

L’Ajuntament i Ecovidrio presenten la campanya ‘Recicla vidre per elles’ amb motiu del dia del cáncer de mama

Un total de 10 contenidors roses estaran ubicats en punts emblemàtics de Tarragona, des del 10 fins el 26 d’octubre, en el marc de la campanya ‘Recicla vidra per elles’. Aquesta és una iniciativa que posa en marxa Ecovidrio, entitat sense lucre de gestió reciclatge de vidra, per tercer any consecutiu. L’objectiu mobilitzar els ciutadans a reciclar vidre i contribuir amb una causa solidària i lluitar contra el càncer de mama.Els contenidors, també anomenats iglús, estaran situats a la Rambla Nova (al costat del monument dels Castellers, a la Plaça Cuba (Sant Pere i Sant Pau) a la Rambla de Campclar (a l’alçada del carrer Sant Benilde), a la plaça Constitució de Bonavista i a la plaça de les Lletres Catalanes de la Vall de l’Arrabassada.Àgata Ruiz de la Prada ha dissenyat un miniglú especial per a l’ocasió. Es podrà adquirir a la web Miniglú.es i els beneficis aniran destinats a la Fundació Sandra Ibarra de Solidaritat Frente al Càncer per a contribuir a la prevenció, informació i sensibilització d’aquesta malaltia.La campanya s'ha estès per 18 ciutats de l’Estat com Barcelona, Sevilla, Santander o Palma de Mallorca, per tal de sensibilitzar a un major nombre de ciutadans. Així doncs, el nombre total de contenidors instal·lats a l’Estat serà de 250 contenidors.