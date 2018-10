Recapten diners per poder castrar els porcs vietnamites de Sant Pere i Sant Pau

Nova Eucària vol aconseguir 700 euros per esterilitzar els 10 mascles de la colònia, que d'aquesta manera s'estabilitzaria

Actualitzada 09/10/2018 a les 10:32

L'organització animalista Nova Eucària, fundada per Anna Carbonell ha iniciat una campanya de recaptació de fons a través de Facebook per aconseguir aplicar un tractament d'esterilització als porcs vietnamites mascles de Sant Pere i Sant Pau.Des de l'organització es considera que l'Ajuntament de Tarragona ha abandonat els porcs vietnamites de la colònia que campa per la zona de l'Oliva. L'objectiu de la campanya és evitar la cria constant dins la colònia de porcs. Per a fer-ho l'ONG ha aconseguit «preu solidari» per poder castrar els 10 mascles que integren la colònia. «És una mesura preventiva mentre trobem el procediment legal per salvar-los a tots», afirma Carbonell des del seu perfil de Facebook. La mesura permetria estabilitzar la colònia.L'objectiu de finançament són 700 euros i aquest 9 d'octubre estan a 175 euros d'assolir-los. Per poder col·laborar en aquest recapte es pot accedir a aquesta pàgina: AQUÍ Des de Nova Eucària es considera que l'Ajuntament de Tarragona, amb competències de protecció i gestió de la fauna domèstica, s'hauria de fer càrrec dels porcs vietnamites, un animal que està considerat legalment domèstic i exòtic, segons afirmen.