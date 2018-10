La URV crea sensors sense bateria alimentats per la tecnologia NFC dels mòbils

El dispositiu, de baix cost, mesura la humitat del terra, la temperatura i la humitat relativa, mostra les dades en una aplicació i les guarda en el núvol

Actualitzada 10/10/2018 a les 13:11

La Universitat Rovira i Virgili (URV) ha desenvolupat sensors sense bateria que s'alimenten de la tecnologia NFC (comunicació de camp pròxim), que incorporen la majoria de telèfons intel·ligents.Segons informa la URV, un equip d'investigadors del Departament d'Enginyeria electrònica, elèctrica i automàtica ha ideat un dispositiu de baix cost i sense bateria que mesura la humitat del terra, la temperatura i la humitat relativa, mostra aquestes dades en una aplicació i les guarda en el núvol.Així aprofita la NFC, un sistema d'identificació per radiofreqüència que permet una comunicació ràpida entre dispositius de curt abast i que s'utilitza sobretot com a sistema de pagament a través del telèfon mòbil.Un xip del sensor capta i emmagatzema l'energia del mòbil a través d'una petita antena, la qual cosa li permet mesurar els diferents paràmetres físics i fer els càlculs mitjançant un microprocessador que porta incorporat.Les dades resultants es transfereixen al mòbil, que al seu torn les envia al núvol a través de la seva connexió a internet (3G, 4G o Wifi).Aquesta transacció de dades es fa en menys d'un segon i sense necessitat de bateria, la qual cosa el converteix en una solució ràpida, més econòmica i més ecològica que els dispositius actuals, basats en altres tecnologies com el Wifi o Bluetooth.El dispositiu pot resultar útil per a hivernacles i cultius, ja que permet registrar en tot moment el seu estat, o en el sector alimentari, per comprovar l'estat els aliments a través de les variacions del color.Els investigadors també destaquen que aquest treball permet pensar en estratègies col·laboradores, basades en l'acció d'acostar el telèfon a un sensor -que pot mesurar paràmetres molt diversos-, que poden fer moltes persones.