La Galícia 'narco' inspira la darrera novel·la del periodista Juan Cal

Els narcotraficants gallecs de finals del segle passat «eren vistos com a benefactors»

Actualitzada 10/10/2018 a les 21:22

El periodista i escriptor Juan Cal va presentar ahir a Tarragona, a la llibreria La Capona, la seva darrera novel·la Operación Bucéfalo, on s’endinsa en les xarxes del narcotràfic gallec de finals del segle passat. L’acte va ser conduït pel periodista Xavier Abelló, director de TAC12, qui va dir que «estem davant d’una història connectada amb l’actualitat».Prenent com a base fets reals, Cal fa un retrat de les activitats dels narcos i les seves relacions amb la població civil de la seva terra en les dècades dels 80 i 90. Nascut a Pontevedra, Cal està molt vinculat a Catalunya, on resideix des de fa anys, i en concret a la ciutat de Lleida, on exerceix com a director executiu del diari Segre. Fets que van passar a la Galícia de finals de segle «estan passant avui a Algesires», va dir l’autor de la novel·la.El protagonista d’Operación Bucéfalo és, a la vegada, un aventurer i un heroi popular que, com va dir Cal, és un personatge amb «dues cares», una característica habitual en els narcotraficants gallecs en el període que es va inspirar Cal, en el qual els membres d’aquest col·lectiu fora de la llei fins i tot estaven molt ben vistos per una bona part de la població. «El contraban estava tan normalitzat que gran part de la societat el considerava una activitat honorable que no feia dany a ningú», va explicar, per afegir que bona part dels diners del narcotràfic s’invertia a Galícia, «fent fàbriques de conserves o muscleres» i, fins i tot, finançant «equips de futbol». «La cocaïna era moneda de canvi habitual i amb aquesta s’arribava a pagar treballadors», va remarcar Cal.Entre la realitat i la ficció, Cal aporta a la seva novel·la un fet basat en un passatge històric que, en el seu moment, va ocupar les primeres pàgines de la premsa. La mort d’Ernesto Che Guevara va fer aflorar una guerrilla revolucionària a Galícia que tenia el somni de constituir una república popular gallega. Una de les seves accions més conegudes va ser la col·locació d’un artefacte explosiu a la casa que l’exministre franquista i fundador d’Alianza Popular i del Partit Popular Manuel Fraga tenia a la localitat de Perbes.El títol de la novel·la que publica Editorial Milenio està inspirat en una torpedera que va pertànyer a la Marina Alemanya, de nom Bucéfalo, que va ser reconvertida en una llançadora utilitzada per contrabandistes de la ria d’Arousa i que un dia l’autor de la novel·la va veure a Vigo. Contràriament al que succeeix al llibre Fariña, Cal va dir que en la seva novel·la no apareixen personatges reals. Això sí, va recordar que els narcos «eren vistos com a benefactors i en el llibre hi ha un alt percentatge de realitat».