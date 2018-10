L'Ajuntament de Tarragona contracta vuit persones per vigilar els monuments del Museu d'Història

La regidora de Patrimoni, Begoña Floria, nega la possibilitat d’optar per la privatització del servei i de la gestió de la venda d’entrades

Actualitzada 09/10/2018 a les 21:10

L’àrea de Personal de l’Ajuntament de Tarragona tramita la contractació de vuit persones per formar part de l’equip de vigilància dels monuments que depenen del Museu d’Història. Cal recordar que el passat 30 de setembre una vintena de treballadors van veure com no se’ls renovava el contracte acabat de finalitzar, fer que va comportar que, durant uns dies, l’accés al Circ romà no es pogués fer des de la Rambla Vella.La regidora de Patrimoni, Begoña Floria, va informar ahir a aquesta redacció que s’està ultimant la contractació de vuit persones i va negar que l’Ajuntament tingui intenció de privatitzar el servei de vigilància i la gestió de la venda d’entrada als monuments. Floria, va dir que «a l’hivern no són necessaris tants vigilants com a l’estiu».Per altra banda, i en relació a un comunicat d’ahir del grup municipal de la CUP, en el que deia que «no admetrem cap pas de la gestió de les taquilles a cap empresa privada que en pugui treure benefici», Floria va respondre que «no es farà».En el comunicat, la CUP expressava el seu suport als treballadors als quals no se’ls va renovar el contracte i afirmava que «aquests acomiadaments encoberts han tingut la conseqüència immediata del tancament de l’accés al Circ Romà per la Rambla Vella, però és indubtable que la qualitat de les visites al patrimoni patirà una important atzagaiada». «De fet, el director del Museu, Lluís Balart, havia demanat al departament de Recursos Humans de l’Ajuntament, al capdavant del qual hi ha la regidora Ivana Martínez, que no prescindís de cap treballador per la temporada de tardor», va afegir la CUP. Segons aquesta formació, «la plantilla no ha parat de disminuir, ja que dels 70 treballadors els anys posteriors a la declaració de Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, el Museu ha passat a uns 20 funcionaris».