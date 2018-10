L'Ajuntament posarà condicions per a assumir la gestió del Palau d'Esports

El 25 d’octubre està prevista una reunió entre el consistori i la Generalitat per decidir qui s’encarrega d’aquest equipament

Actualitzada 09/10/2018 a les 20:14

El CSD abona el que restava

L’Ajuntament de Tarragona posarà condicions per a assumir la gestió del Palau d’Esports de l’Anella Mediterrània. Els Jocs Mediterranis van posar punt final l’1 de juliol d’aquest 2018, però encara hi ha temes a resoldre respecte a aquest esdeveniment esportiu. Un d’ells, és, precisament, qui es fa càrrec del manteniment i de la gestió del Palau d’Esports, construït a l’Anella Mediterrània de Campclar com a l’equipament estrella dels Jocs Mediterranis Tarragona 2018 i, alhora, un dels màxims llegats que han quedat d’aquest esdeveniment esportiu.Està previst que Josep Fèlix Ballesteros, alcalde de Tarragona, i algun representant més del consistori es reuneixin el pròxim 25 d’octubre amb Gerard Figueras, secretari general de l’Esport de la Generalitat de Catalunya per intentar acostar postures al respecte. La trobada no s’ha pogut realitzar abans per problemes d’agenda i serà d’aquí a poc més de dues setmanes quan es posi el tema sobre la taula.El primer punt a tractar d’aquesta trobada serà planificar el final de les obres del Palau. Encara resten algunes obres menors, com la col·locació de cortines per a separar la pista en tres i alguns remats a l’interior de la instal·lació. Abans de parlar de qui gestionarà el Palau, haurà de quedar clar que la instal·lació ha d’estar acabada, unes obres de les quals se n’ha de fer càrrec la Generalitat, que és la propietària del Palau.Aquesta reclamació ofereix moltes pistes sobre qui acabarà portant la gestió del Palau. Inicialment, l’Ajuntament vol que ho faci el Patronat Municipal d’Esports, encara que, segons ha pogut saber aquest mitjà, posarà condicions per a fer-se càrrec de l’equipament. La primera és l’esmentat final de les obres, que va lligada a la segona, que és un tema econòmic. El consistori vol conèixer quin cost tindria el manteniment del Palau d’Esports i també si hi ha alguna possibilitat de no assumir-ho totalment. Aquestes són qüestions que encara es troben en un estat embrionari, però són molt importants per a un Ajuntament que no vol estirar més el braç que la màniga, i menys tenint en compte com està l’economia ara mateix. A més, la idea de l’Ajuntament de Tarragona és que el Palau serveixi per a acollir esdeveniments d’alta volada, com el Mundial Femení d’Handbol que es disputarà al desembre o el circuit de pretemporada ACB que va tenir lloc al setembre.El Patronat Municipal d’Esports ja gestiona la resta de l’Anella Mediterrània. Les piscines de 15 i 25 metres i la piscina olímpica, així com el velòdrom, la pista d’atletisme i el poliesportiu són cosa del Patronat Municipal d’Esports.Un altre punt en el qual s’està treballant és en la concessió de bars i lloguers de bicicleta i de barques del llac. L’Anella Mediterrània busca ser un indret ideal per a poder gaudir d’un pícnic amb amics o en família i és per aquest motiu que l’Ajuntament està treballant en la concessió de bars i lloguers de bicis i barques. Aquestes darreres seran l’estrella del llac de l’Anella Mediterrània, mentre que la resta serviran per a complementar una oferta d’oci que el consistori creu que s’adequa a les necessitats dels seus ciutadans.L’Ajuntament va estar dilluns d’enhorabona, ja que el Consejo Superior de Deportes (CSD) va ingressar els 3,75 milions d’euros de subvenció que faltaven amb motiu dels Jocs Mediterranis. Va ser ahir quan tant el CSD va anunciar-ho mitjançant un comunicat, però dilluns els diners ja eren a la caixa. Amb aquests diners, es completen els 13.026.248,09 euros que havia promès el CSD fa ara poc més de dos anys.El regidor dels Jocs Mediterranis, Javier Villamayor, es va mostrar «molt feliç», tot i que «mai havia patit per l’arribada d’aquests diners, ja que vam signar el conveni el 22 d’agost amb el CSD i estava tot pactat i acordat». «Ja estaven incorporats en els pressupostos generals de l’Estat del 2018, per tant, ja estaven totalment acordats», va afegir. El mateix Villamayor va detallar que «aquest és el pagament de la part de pressupost operatiu d’aquest any. És la mateixa quantitat que vam rebre l’any passat pel mateix concepte. En total, hem rebut del Govern de l’Estat 7,5 milions del pressupost operatiu». El regidor va especificar que «els diners es gastaran per a temes organitzatius». «Durant els mesos d’agost i setembre van tenir reunions amb el CSD per explicar-los on anirien destinats els diners i vam signar el conveni», va finalitzar Villamayor.Segons apuntava el CSD en l’esmentat comunicat que va facilitar ahir, «el mes de maig de 2016 ja vam signar el conveni per al finançament de les obres necessàries al Nou Estadi de Tarragona, la quantitat del qual va ascendir a 2.526.248,09 euros». A aquests, se’ls han de sumar els esmentats 7,5 milions d’euros i tres milions més que va aportar el CSD per a la construcció de la piscina olímpica de 50 metres de Campclar.