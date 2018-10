El passat 29 de setembre, l’Ajuntament de Tarragona,va aprovar una moció de suport

Els afectats d’iDental de Tarragona han convocat una concentració a la plaça de la Font el dissabte 20 d’octubre, a les 18 hores. Aquest col·lectiu forma part de la llista mil·lenària de persones que van ser tractats per la cadena de clíniques iDental arreu de l’Estat i que es consideren estafades per aquesta. El passat 29 de setembre, una àmplia representació va fer acte de presència al plenari de l’Ajuntament de Tarragona, on van aconseguir l’aprovació d’una moció de suport. En el decurs de l’acte, van mostrar pancartes amb les reivindicacions que plantegen a les distintes administracions. El cas està sent investigat pel jutge de l’Audiència Nacional Pedro de la Mata per presumpte frau. El jutge considera que «el volum extraordinari de la causa», l’existència «de milers o desenes de milers de perjudicats» repartits per tot l’Estat i l’existència d’una complexa estructura societària i de finançament és motiu suficient per obrir una investigació. El col·lectiu reclama, entre altres qüestions, peritatges gratuïts i que l’actuació d’iDental sigui considerada com a emergència sanitària. A més, reclamen no haver de fer front als crèdits compromesos amb entitats bancàries per intervencions que no s’han arribat a fer, que han quedat a mitges o que han generat greus problemes als clients d’iDental. També demanen que no siguin inclosos en el llistat de morosos aquells clients que es neguen a seguir pagant uns crèdits quan el motiu pels quals els van signar no s’han dut a terme de manera satisfactòria i demanen que es compleixi l’article 23 de la llei de crèdits vinculats al consum. La plataforma Adafi ha convocat per al 20 d’octubre concentracions en 23 ciutats de l’Estat.