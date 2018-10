El barri del Serrallo torna a la normalitat després de les fortes pluges

Diversos veïns de Carrer Smith s'han mostrat indignats i han exigit a l'Ajuntament que actuï per evitar que la zona s'inundi

Actualitzada 10/10/2018 a les 11:48

Salou intenta tornar a la normalitat

El barri del Serrallo s'ha aixecat aquest matí amb alguns rastres de la inundació que va patir ahir a causa de les fortes pluges que van caure a la ciutat de Tarragona. Només un dels restaurants del Carrer Trafalgar continuava netejant, a primera hora del matí, les restes que la tempesta va deixar ahir a la nit, a la seva terrassa. El propietari de L'Arrosseria apuntava que han trobat molta brutícia però no han patit desperfectes a l'interior del local.El Carrer Trafalgar tornava progressivament a la normalitat aquest matí després de la inundació d'ahir deixes negades d'aigua les terrasses donat que el clavegueram no va poder absorbir la gran quantitat d'aigua que va caure.D'altra banda, un dels llocs més afectats per l’acumulació d’aigua ha estat el carrer Smith, al barri del Port, on s’han inundat comerços, pàrquings i s’han avariat vehicles aparcats al carrer. Diversos veïns consultats per l’ACN s’han mostrat indignats i han exigit a l’Ajuntament que actuï per evitar que la zona s’inundi i s’ompli d’aigües residuals quan plou.D'altra banda, Salou intenta tornar a la normalitat després de les inundacions que també van patir ahir a la nit. Els veïns del carrer del Sol al barri de la Salut, propers a la zona de Vilafortuny i al Barranc de Barenys han vist com l'aigua ha empantanat diversos carrers afectant locals i cotxes que han quedat atrapats.També la platja de Ponent, on desemboca l'aigua del Barranc de Barenys s'ha vist afectada, en una zona on hi ha periòdiques inundacions del Barri de la Salut. La riuada s'ha emportat una gran quantitat de sorra de la platja.