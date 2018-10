Dues dones ferides en una topada entre un cotxe i una moto a Països Catalans

Han estat traslladades a l'Hospital Joan XXIII, una en estat greu per ofegament i l'altra, ferida lleu

Dues persones han resultat ferides en un accident a l’avinguda dels Països Catalans de Tarragona. En aquest, una motocicleta ha xocat contra un cotxe i les dues ocupants han caigut a terra a la zona educacional, la qual acumulava molta aigua per la pluja caiguda. Les afectades són una dona de 21 anys que es troba en estat greu per quasi ofegament i una dona de 45 anys que ha resultat ferida lleu.Fins al lloc dels fets, han acudit diverses unitats del Servei d'Emergències Mèdiques, que les han traslladat a l'Hospital Joan XXIII. Els Bombers de la Generalitat, que es trobaven treballant a l'escola La Salle de Tarragona, han acudit alertats pels testimonis i han ajudat a les ferides. La Guàrdia Urbana de Tarragona també s'ha desplaçat fins a la via.