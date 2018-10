El grup s'ha quedat amb els antics treballadors del supermercat Eroski

Actualitzada 10/10/2018 a les 19:47

El grup Bonpreu busca entre 20 i 30 persones per treballar a l’Esclat que obrirà properament al Parc Central de Tarragona. El supermercat s’instal·larà a la zona on anteriorment hi havia l’Eroski, el qual va tancar a principis de setembre, i ho farà el pròxim mes de novembre, segons ha afirmat el cap de Relacions Externes de Bonpreu, Josep Castany.La companyia cerca entre 20 i 30 persones tant de jornada completa com parcial per a tots els perfils d'aquesta gran superfície. En concret, busquen personal per a caixes, magatzem o les diferents seccions de productes frescs. Properament, la cadena publicarà a la seva pàgina web les ofertes de treball esmentades, a les quals es podran subscriure tots els interessats.El nou Esclat, del grup Bonpreu, obrirà les seves portes a la superfície que fins fa poc ocupava, des de feia 21 anys, l’Eroski. Segons ha pogut saber Diari Més, l'empresa mantindrà a uns cinquanta treballadors provinents d’Eroski. La cadena anterior abans de tancar va afirmar a aquesta redacció que la companyia havia subrogat tota la plantilla en la seva totalitat i que se'ls manté les condicions laborals. A aquests treballadors, s’hi afegiran aquestes noves incorporacions que cerca el grup Bonpreu.El cap de Relacions Externes de Bonpreu, Josep Castany, ha afirmat que l’Esclat del Parc Central obrirà a mitjans o finals de mes de novembre i comptarà amb 3.000 metres quadrats de superficie de venda per exposar tots els seus productes. Castany ha afirmat que la companyia té «molta il·lusió» per aquest nou establiment, ja que és el primer Esclat que obren en una gran superficie al centre de Tarragona.