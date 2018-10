Els actes s’han organitzat en el marc de l’Any Pompeu Fabra i se centraran en la passió del lingüista i gramàtic català per l'excursionisme

Diversos actes que es realitzaran a Tarragona en el marc de l’Any Pompeu Fabra recordaran al més il·lustre lingüista i gramàtic català a través de la seva passió per l’esport i, més concretament, per l’excursionisme. Es tracta de diverses conferències i una caminada popular que han organitzat el Centre Excursionista de Tarragona junt al Centre de Normalització Lingüística de Tarragona, la Biblioteca Pública de Tarragona i els Serveis Territorials del Departament de Cultura.En primer lloc, se celebrarà una conferència el 9 d’octubre a càrrec de Ricard Fernàndez i Enric Faura, coneixedors del món de la muntanya i de la seva història especialment dels temps en que Pompeu Fabra va començar a gaudir de l’excursionisme i fins a la seva mort. La xerrada, que s’acompanyarà d’imatges i so, tindrà lloc a les 19.30h al Saló d’Actes dels Serveis Territorials de Cultura.En segon lloc, el 16 d’octubre es realitzarà la conferència, a les 19.30h i a la Biblioteca Pública. Aquesta tractarà de la muntanya protagonitzada per filòlegs excursionistes catalans i el seu significat per Catalunya, així com què passava a Tarragona en l’àmbit excursionista. Anirà a càrrec de l’historador i sociòleg Francesc Roma i Casanoves i el geògraf i fotògraf Rael López-Monné.Per últim, el dissabte 20 d’octubre es realitzarà una caminada popular en la qual, a cada quilòmetre caminat, s’hauran de buscar fitxes o postals on hi haurà una referència a la vida i obra de Fabra i una a la història de l’excursionisme a Tarragona. L’hora de concentració serà a les 8.30h, mentre que l’excursió sortirà a les 9 del Moll de Costa, Tinglado 1. Els interessats a participar-hi cal que s’inscriguin a la seu social del Centre Excursionista Tarragona o bé a través del seu web