Tarragona es traslladarà a l'any 1800 del 18 al 21 d'octubre

Les VII Jornades de Divulgació Històrica acolliran una trentena d'activitats per a tots els públics

Actualitzada 09/10/2018 a les 15:26

Les VII Jornades de Divulgació Històrica de la Tarragona de 1800 se celebrana del 19 al 21 d’octubre. Enguany, s’han organitzat una trentena d’activitats de reconstrucció històrica que combinen el rigor i la divulgació amb l’entreteniment i la participació del públic a espais reals que van ser testimonis del setge de Tarragona durant la Guerra del Francès com la Falsa Braga i el Passeig Arqueològic.Begoña Floria, consellera de Patrimoni, ha explicat que les jornades s’emmarquen en la voluntat d’explicar la història de Tarragona més enllà de l’època romana i ha destacat que «entitats com Projecte 1800 fan una tasca molt important per explicar i divulgar el nostre passat amb activitats participatives i obertes a un públic familiar».Les activitats, pensades perquè tots els públics, inclouen presentacions dels vestits populars a la Catalunya 1800, visites guiades tematitzades als espais Sant Dídac, Santa Bàrbara, Sant Domènec i Sant Magí, tallers didàctics, jocs de taula i estratègia, la recreació d’un campament Napoleònic, un espai dedicat al llibre. Aquest any la Casa Museu Amorós de Porrera és el museu convidat a les jornades on faran demostracions d’armes i esgrima antiga, també el mestre artesà del cuir Oscar Espinós serà el convidat en l’espai dedicat als oficis tradicionals i parlarà de l’art de fer sabates.El dimarts 23 d’octubre, es clouran les jornades amb la presentació del llibre Antes morir que rendirse. Testimonios británicos en el asedio de Tarragona de 1811 d’Adam Gerard Quigley. L’acte serà a la sala d’actes del Museu del Port de Tarragona.