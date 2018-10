Pablo Casado aposta pel PSC de Ballesteros perquè conservi l'alcaldia de Tarragona amb el suport dels populars

Alejandro Fernández anuncia la candidatura per presidir el PPC i 'matisa' que el partit «sempre surt a guanyar»

El perfil de Fernández

El tarragoní Alejandro Fernández va anunciar ahir la seva intenció de presentar la seva candidatura a president del Partit Popular a Catalunya, càrrec que queda vacant després que Xavier García Albiol va fer pública la seva renúncia, per dedicar tots els seus esforços a recuperar l’alcaldia de Badalona. Fernández va fer oficial la seva intenció coincidint amb la presència a Barcelona el president estatal del PP, Pablo Casado, qui va rebre el vot de Fernández en les primàries i posterior congrés del partit que aquest passat estiu va escollir la persona que havia de rellevar Mariano Rajoy.La candidatura de Fernández és, ara mateix, la primera i única que concorrerà al congrés extraordinari que tindrà lloc el 10 de novembre, del qual sortirà el nom del substitut de García Albiol. Ahir va ser el primer dia hàbil per presentar candidatures i, per tant, Fernández no s’ho va pensar dues vegades per ser el primer a fer-ho. Un requisit previ és que els candidats han de presentar un mínim de 90 avals entre el 15 i el 16 d’octubre. La proclamació es farà el dia 18 d’octubre.Fernández va anunciar la seva voluntat de presidir el PP català en un tuit que, textualment, deia: «Tenim un projecte per a Catalunya i per això us anuncio que presento la meva candidatura a presidir el PPC». El diputat tarragoní va afegir «sé que la presidència del PP de Catalunya no és el lloc més plàcid del món, però crec en el meu partit i sobretot en els seus militants, gent extraordinària». Fernández va agrair a García Albiol «el seu treball tot aquest temps com a líder del nostre partit, en les circumstàncies més adverses». «És un polític de raça com a pocs dels que jo he conegut i tornarà a ser alcalde de Badalona», va remarcar la persona que, ara per ara, té més punts per agafar el relleu de García Albiol al capdavant d’un PPC que, precisament amb ell, ha assolit les cotes més baixes pel que fa a la representació del partit al Parlament de Catalunya.Pablo Casado va presidir la reunió de la junta directiva del PPC celebrada ahir a Catalunya, en una jornada on Tarragona va ser protagonista per partida doble. A més de la presentació de la candidatura a president del PPC per Alejandro Fernández, Casado va referir-se, tot i que d’una manera velada, al futur consistori tarragoní que sorgirà de les eleccions municipals del pròxim mes de maig. El líder estatal del Partit Popular va dir que, a Catalunya, els comicis dels quals sorgiran els nous consistoris són «essencials» per fer front al procés. Casado es va mostrar partidari de què el PSC conservi l’alcaldia de Tarragona, en clara al·lusió al seu desig que el PP mantingui el pacte de govern subscrit amb Josep Fèlix Ballesteros. Una situació similar és la que defensa Casado per l’Ajuntament de Lleida, mentre que no va dubtar a dir que un dels cavalls de batalla serà la recuperació de l’alcaldia de Badalona.Per la seva banda, Fernández va matisar a aquesta redacció que Casado «no ha dit exactament això, sinó que tant de bo el PP pugui seguir al govern de la ciutat». «Nosaltres, com sempre fem, sortirem a guanyar i amb un programa propi, i buscarem acords», va puntualitzar el polític tarragoní, qui va remarcar que «sempre garantim l’estabilitat i la centralitat, i estem satisfets amb la política que fem a l’Ajuntament de Tarragona».Fernández va deixar molt clar, com no pot ser d’altra manera, que si després de la celebració de les municipals del maig «tanquem un acord» amb una altra formació política per formar govern a Tarragona, «aquesta serà una força constitucionalista que posi per davant els interessos de la ciutat». «Caldrà veure quins seran els resultats que es produeixin a les eleccions», va subratllar.Alejandro Fernández té una àmplia experiència com a polític. Del 2003 al 2016 va ser regidor de l’Ajuntament de Tarragona, arribant a ocupar el càrrec de tinent d’alcalde. Va abandonar el consistori tarragoní quan Xavier García Albiol el va escollir per ser el portaveu del grup del PP al Parlament de Catalunya en l’anterior legislatura. Llicenciat en Ciències Polítiques i de l’Administració per la Universitat Autònoma de Barcelona, Fernández va iniciar la seva trajectòria a les Noves Generacions del Partit Popular, sent el seu president a Catalunya entre el 2003 i el 2005, i també ha estat president provincial de la formació que actualment lidera Pedro Casado, el candidat pel qual es va decantar Fernández en el congrés que va escollir el nou president del partit. A més, Fernández ha estat diputat al Congrés entre els anys 2011 i 2015. Fernández sempre ha afirmat que un dels polítics que més li han marcat ha estat l’expremier britànica Margaret Thatcher