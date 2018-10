La urbanització Balcó de Tarragona demana la millora del vial d'accés

Els veïns temen perdre el servei d’autobús, que segueix el sistema de parada de demanda

Actualitzada 08/10/2018 a les 20:25

L’estat de l’accés a la urbanització Balcó de Tarragona des de la carretera del Pont d’Armentera preocupa als veïns que hi resideixen en aquesta zona del terme municipal localitzat entre el barri de Sant Pere i Sant Pau, l’autovista AP-7 i el Santuari de Loreto. Sergio López va manifestar ahir a aquesta redacció que «els propietaris ens vam fer càrrec de l’asfaltat dels carrers interiors de la urbanització, però fa anys que demanem a l’Ajuntament que faci el mateix amb l’accés des de la carretera» que enllaça amb Sant Pere i Sant Pau i els Pallaresos i que es correspon al carrer Pairal.Un tram de prop d’un quilòmetre està ple de forats que els conductors han de salvar per evitar, el més possible, que l’estat del paviment afecti greument els vehicles. És el mateix que utilitzen els conductors de la Línia 55 de l’Empresa Municipal de Transports (EMT), «que sovint ens comenten les condicions lamentables de l’accés a la urbanització des de la TP2031», va dir López.El 10 de juliol del 2017 l’EMT va posar en funcionament un sistema pilot en aquesta urbanització, el mètode parada de demanda, que suposa que l’usuari sol·licita el servei des de la parada. En cas contrari, l’autobús s’estalvia haver de fer el recorregute en el cas que no hi ha ningú a la parada. López va afirmar que «estem molt satisfets del funcionament d’aquest sistema, i no volem perdre aquesta línia».López va informar que «fa anys que demanem a l’Ajuntament que arrangi aquest accés, ja que paguem un IBI urbanístic i ens manquen serveis». Fins i tot, els veïns van informar del seu cas «al Síndic de Greuges». «L’última vegada que vam presentar una instància per correu, demanant l’arranjament del vial, fa tres mesos, i ningú ens ha contestat».El portaveu dels veïns va recordar quen en la zona d’incidència de l’accés des de la carretera del Pont d’Armentera, hi ha un col·legi privat. El vial s’utilitza com una mena de circumval·lació que arriba fins al Santuari de Loreto i, des d’aquest punt, a les rotondes que faciliten l’accés a l’A-7 i la Via Augusta, a l’altura del Nou Estadi del Club Gimnàstic. En aquest context, López va dir que «molts veïns d’altres urbanitzacions i dels Pallaresos passen per aquest vial, el carrer Pairal, per evitar les aglomeracions que, a primera hora del matí, es formen a Rovira i Virgili i, també, a l’estiu per anar a la platja». Des del punt on es troba la parada de l’autobús de la Línia 55 i fins al Santuari de Loreto, en direcció nord, l’estat del paviment és considerablement millor.López va remarcar que «el problema el tenim en els mil primers metres». «La millora que demanem no és només per als veïns de la urbanització, sinó per a tots els conductors que circulen per la zona», va subratllar el portaveu dels residents a Balcó de Tarragona. Pel carrer Pairal «passa més cotxes dels que es podria pensar», va concloure López.