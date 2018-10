«Hem de fer força perquè no sabem quant duraran les pensions»

Elodia Serra és una prejubilada que ahir va signar el manifest de la Marea Pensionista

Pacte de Toledo

Elodia Serra i Miguel Ruiz van ser dues de les persones que ahir al matí van signar per reclamar la millora del sistema de pensions, en el marc de la recollida de suports que porta a terme la Marea Pensionista de Tarragona, que tots els dilluns es concentra a la plaça Corsini entre les 10.30 i les 11.30 hores. El lema de la Marea és «governi qui governi, les pensions es defensen».«Sóc prejubilada i penso que hem de fer força perquè no sabem quant pot durar el sistema de pensions», va dir Serra, qui va denunciar que «mentre al Rei li apugen el sou un 1,5 per cent, nosaltres hem de protestar perquè igualin l’IPC i, això, és vergonyós». Per la seva banda, Ruiz va explicar «tinc 67 anys i encara no he cobrat del Fons de Garantia Salarial, perquè el cas està al Suprem». Mentrestant, «visc de l’ajuda dels fills i del menjar que em dóna Càritas». Ruiz va lamentar que «ni els partits polítics ni els sindicats donen cap solució: espero que surti alguna cosa bona del Pacte de Toledo». «Si el Govern fa el mateix que els sindicats, estem llestos», va apuntar Ruiz.Prop d’un centenar de persones van participar en la concentració d’ahir a Corsini. Un dels portaveus de la Marea Pensionista, Jesús Muñoz, va agafar un megàfon i va dirigir-se a la gent per dir que «no compartim la política dels que diuen que ara no és possible apujar les pensions». Per la seva banda, Cristóbal Cuesta va manifestar que «hem de formar grups de persones en cada barri i poble» perquè la Marea Pensionista tingui presència arreu i «poder disposar d’una estructura amb la qual posar-nos en contacte».Jesús Muñoz va informar que la Coordinadora Estatal per la Defensa del Sistema Públic de Pensions, de la que en forma part la Marea Pensionista, té dubtes sobre els preacords adoptats el 26 de setembre en el marc del Pacte de Toledo. «No confiem que el que s’ha acordat avui no ho canviïn demà i veiem molta gesticulació, però poques realitats», va dir Muñoz, qui va llegir un comunicat de la Coordinadora.La Marea defensa «la jubilació ordinària als 65 anys, la recuperació del subsidi per a majors de 52 anys i una pensió mínima de 1.080 euros que gramatitzi amb dignitat la vida en relació a criteris de la Carta Social Europea». Muñoz va afegir que el col·lectiu reclama «la revalorització automàtica de les pensions en relació a l’IPC real».