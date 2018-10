L'aportació econòmica total ha estat de 13 milions

Actualitzada 09/10/2018 a les 11:51

El Consejo Superior de Deportes (CSD) ha fet efectiu aquest dimarts l'últim pagament, de 3.750.000 euros, de la subvenció total de 13 milions que va destinar a la celebració dels Jocs Mediterranis de Tarragona.El passat 22 d'agost el CSD i l'Ajuntament de la ciutat seu van signar un conveni per al finançament de despeses operatives per un total de 3.750.000 euros, amb càrrec als pressupostos generals de l'Estat del 2018.Aquesta quantitat s'uneix als 2,5 milions aportats abans per a les obres a l'estadi del Gimnàstic, altres 3,7 per a despeses operatives a càrrec dels pressupostos del 2017 i 3 milions per col·laborar en la construcció de la piscina, la primera de 50 metres de la ciutat.Els Jocs es van celebrar entre el 22 de juny i l'1 de juliol.