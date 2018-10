Dos detinguts per robar a l'interior de 24 cotxes a Bonavista i a la Canonja

Els dos homes estan acusats de robatori a interior de vehicle i estafes bancàries i, en un dels casos, també de delicte de resistència i amenaces

Amenaces als agents

170 cotxes amb vidres trencats

En la matinada del 29 al 30 de setembre, el barri de Bonavista i el municipi de la Canonja, van patir una onada de robatoris en 24 vehicles aparcats al carrer. El passat 5 i 6 d’octubre, els Mossos d’Esquadra arrestaven els dos presumptes lladres que utilitzaven sempre el mateix mètode. Trencaven el vidre petit d’una de les portes del vehicle per sostraure qualsevol element de valor que hi trobessin a l’interior.Una veïna de Bonavista, que prefereix evitar donar el seu nom per por a represàlies, assegura que és una de les afectades. El diumenge 30 de setembre es va adonar que el seu cotxe tenia la finestra del seient del copilot trencada. Aquell mateix dia va denunciar els fets als Mossos i, recorda, que a la comissaria hi havia unes 30 persones amb històries similars. «Hi ha poca Guàrdia Urbana al carrer», explica aquesta dona, qui manté que fa sis mesos que van començar a aparèixer cotxes amb els vidres trencats.La policia catalana manté en un comunicat que els detinguts havien robat ulleres, telèfons mòbils i diners en efectiu. Els presumptes lladres van fer diverses compres en un negoci de Bonavista amb targetes que prèviament havien robat dels vehicles. Arran d’aquestes compres, els agents van identificar els dos homes i van muntar un dispositiu policial per tal de localitzar-los i detenir-los.El primer arrest es va produir el divendres al migdia quan agents de paisà, que patrullaven per la Part Baixa de Tarragona, van localitzar un dels lladres a l’altura del carrer Reial. Quan els Mossos es van identificar, l’home va fugir a peu fins a entrar a un edifici del carrer Misericòrdia. Un testimoni va alertar als agents que el sospitós havia saltat al terrat de l’edfici del costat. La persecució va acabar quan els agents van localitzar el lladre amagat sota una porta en desús. En aquell moment, l’home es va aixecar i va amenaçar la patrulla amb un martell, per la qual cosa els Mossos van arrestar-lo, també, per un delicte d’amenaces i un delicte de resistència, desobediència a agents de l’autoritat i danys pels desperfectes que va produir al vehicle policial en el seu trasllat a l’hospital.La policia va detenir el segon lladre un dia després al municipi de la Canonja. Els sospitosos, que acumulen diversos antecedents policials per delictes contra el patrimoni, van passar ahir a disposició judicial i el jutge va decretar la seva llibertat amb càrrecs.Els incidents amb vidres trencats als vehicles han afectat, des de gener, a un mínim de 170 vehicles. Les zones que registren més successos d’aquest tipus es troben al carrer Manuel de Falla, la Part Baixa, el Serrallo i els voltants del Camp de Mart.Els Mossos recorden a la ciutadania alguns consells per evitar robatoris als cotxes, com ara no deixar res de valor dins del vehicle. El cos també recomana ocultar els altaveus i els equips de música i, si es pot, no deixar-lo al cotxe. Aparcar els vehicles en llocs il·luminats és una altra de les peticions dels agents que recomanen instal·lar una alarma al vehicle.