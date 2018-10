Tarragona, escenari de la pitjor prova d'exteriors de Masterchef Celebrity

Els deu aspirants van cuinar a la platja de Tamarit per a 80 comensals, entre ells Josep Fèlix Ballesteros

Tarragona va ser la protagonista aquest diumenge del programa de Masterchef Celebrity presentat per Eva Gonzàlez. El talent show, que es va enregistrar la primera quinzena de juny, va veure ahir la llum a la pantalla. Després del primer cuinat, on s'escullen els capitans de la prova d'exteriors, Tarragona va agafar el relleu com a plató.El Pont del Diable, la Catedral, el Balcó del Mediterrani, el Pretori Romà o la Plaça del Fòrum van ser algunes de les imatges que es van poder veure de la ciutat. A continuació, l'Amfiteatre va servir d'escenari de presentació dels plats que es cuinarien a la platja de Tamarit amb motiu dels Jocs Mediterranis. Aquí, Santiago Segura i Maria Castro, els dos capitans, van escollir la resta d'equip.Els deu famosos van haver de cuinar quatre plats per a 80 comensals. Entre ells, hi havia cares conegudes per a tots els tarragonins, com l'alcalde Josep Fèlix Ballesteros, Elisa Vedrina, consellera d'Esports, Inma Rodríguez, consellera de Turisme, entre d'altres.Per commemorar els Jocs Mediterranis, el jurat format per Pepe Rodríguez, Samanta Vallejo–Nágera i Jordi Cruz va explicar als concursants que cuinarien per relleus, com si es tractés d'una prova atlètica. El cuinat es va fer a peu de platja amb l'espectacular Castell de Tamarit de fons. El menú escollit va ser un tribut a la dieta mediterrània amb els plats de romescada, arròs caldós amb galeres, fricandó de vedella i gelat d'avellana.Com és habitual en tots els programes, Jordi Cruz o Pepe Rodríguez es van posicionar amb l'equip que creien que guanyaria la prova. En aquest cas, van utilitzar dues medalles dels Jocs Mediterranis per veure qui escollia primer. Jordi va ser el guanyador treient el metall d'or i va escollir l'equip vermell de Maria Castro.Quan ja portaven una estona cuinant, el jurat va ordenar un canvi d'equip que va trastocar alguns dels participants. Això, es va veure reflectit en el resultat final. El cuinat, que es va fer a la platja de Tamarit, va ser un dels pitjors dels quals s'han pogut veure fins ara al programa. A més, del caos a les cuines, sobretot de l'equip de Santiago Segura, els plats finals no van sortir com s'esperava. Així, l'arròs caldós amb galeres va acabar sent més un risotto, mentre que el gelat d'avellana va esdevenir una sopa.Entre plat i plat, els comensals van poder fer la seva valoració. La romescada, per la seva banda, va rebre les crítiques de Josep Fèlix Ballesteros, qui no va trobar bé el punt de sal. Amb l'àrros caldós va ser el torn d'Elisa Vedrina i Inma Rodríguez que van aprofitar per promocionar la ciutat. Per a la resta de plats, Eva González va parlar amb diversos esportistes com Bito Fuster, Rocío Sánchez, Marc Franquet o Carlos Roselló.Ona Carbonell va protagonitzar un dels grans moments del programa. Quan van acabar el servei i mentre esperaven la valoració, la nedadora va aprofitar per banyar-se i exhibir alguns dels exercicis de natació sincronitzada a la platja de Tamarit.En la valoració final, Pepe Rodríguez, Samanta Vallejo–Nágera i Jordi Cruz van repassar els errors de cada equip i van acabar la seva estança a la ciutat escollint l'equip guanyador de la prova, que va ser el de Maria Castro.A partir d'aquí, Mastercher Celebrity va continuar amb la prova d'eliminació al plató. Aquí, Santiago Segura, Mario Vaquerizo, Antonia Dell'Atte i Jaime Nava van competir per evitar abandonar el talent show. Tots ells, van rebre l'ajuda d'un company salvat, a excepció d'Antonia Dell'Atte que va rebutjar l'ajuda de Carmen Lomana. Finalment, el jurat va decidir, per primer cop a la història del programa, que els expulsats havien de ser dos. Sent Antonia Dell'Atte i Jaime Nava els dos aspirants que ho van fer pitjor.