Tarragona celebrarà aquest octubre la 1ª Jornada Internacional Smart Heritage City

L’esdeveniment serà un punt de trobada entre ciutats per potenciar les polítiques ‘smart cities’ en els centres històrics i el patrimoni

Actualitzada 08/10/2018 a les 11:02

L’Antiga Audiència de Tarragona acollirà, el proper 25 d’octubre, la 1a Jornada Internacional Smart Heritage City centrada en el Patrimoni com a motor del desenvolupament urbà intel·ligent, mitjançant projectes convertits en realitats i el pas de la tecnologia cap a la gamificació.L’esdeveniment serà un punt de trobada entre ciutats, per compartir i conèixer idees, experiències i projectes d’arreu del món que estan en marxa i que serveixen per projectar i difondre el patrimoni històric, turístic i cultural, mitjançant la innovació, les noves tecnologies i la gamificació, a través, per exemple, d'aplicacions i videojocs. D’aquesta manera, els implicats compartiran coneixements i podran identificar noves oportunitats, així com potenciar el networking.La Jornada Smart Heritage City compta amb la col·laboració i suport de l'Ajuntament de Tarragona, la Fundació Tarragona Smart Mediterranean Region, la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, la Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI), el Grup Ciutats Patrimoni de la Humanitat i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), entre altres.La inscripció es pot fer en aquest enllaç de forma gratuïta i inclou documentació de suport, Coffee-networking i, en cas de sol·licitar-lo, certificat d'assistència.