La processó del Roser anima el matí dominical al barri de la Part Alta

Les festes arriben al seu final amb jocs infantils i una cantada d’havaneres amb rom cremat

Actualitzada 07/10/2018 a les 20:22

Berenar, zumba i havaneres

Els carrers de la Part Alta van viure ahir el dia més important de les festes del Roser, que finalitzen avui amb una Missa de Difunts que se celebrarà a la capella de la Verge del Roser. La jornada va començar a les 9 hores amb una passejada pels carrers del barri per part de la Banda de Bombos y Tambores del Centro Aragonés de Tarragona. A les 11 hores els carrers es van començar a animar amb els preparatius de la cercavila. Gegants, capgrossos, bastoners i altres elements festius es van dirigir des del carrer Major al Pla de la Seu per esperar, a les portes de la Catedral, la sortida de la imatge de la Mare de Déu del Roser, moment previ a l’inici de la processó.Molta gent, fins i tot turistes que es van veure sorpresos per la presència dels gegants i els capgrossos, es van reunir al Pla de la Seu i van viure en directe les accions del seguici. Finalitzada la missa, oficiada per mossèn Antonio Subies, el seguici va dirigir-se cap al carrer Merceria, carrer Major, la Nau, Santa Anna i plaça del Fòrum, per acabar al Pla de la Seu. La locutora de Tarragona Ràdio Sílvia Garcia, que enguany ha estat la pregonera de les festes, va ser l’encarregada de portar el penó, mentre que la bandera va ser portada per Manel Rovira. La celebració religiosa va donar pas a una cita gastronòmica, consistent en una arrossada popular que va tenir com a escenari la plaça del Fòrum. Va ser un punt de trobada de molts veïns del barri de la Part Alta que no van faltar a una cita de germanor.Les activitats de primera hora de la tarda, organitzades per l’Associació de Veïns del Carrer Merceria i Voltants, com a resta de la programació festiva, es van dedicar a un públic més jove, amb jocs d’inflables, una festa de l’escuma i un berenar tradicional amb degustació de coca amb xocolata. La festa va continuar amb una masterclass de zumba, amb la particularitat que va ser solidària, a favor de la Lliga Contra el Càncer. Com deia el programa d’actes, el lema era «no et quedis a casa fent la migdiada», un suggeriment que va ser seguit per un elevat nombre de persones del barri. La plaça del Fòrum i el carrer Merceria es van omplir de música i ball.La jornada va finalitzar amb una cantada d’havaneres a la plaça de les Cols, a càrrec del grup Havaneres de Barca, de l’Ateneu de Tarragona, Els assistents van participar de forma directa, corejant les cançons més populars. A més, van tenir l’oportunitat de degustar el típic rom cremat que acostuma a acompanyar les audicions d’havaneres.Les festes del Roser finalitzaran oficialment avui, dilluns, amb la Missa de Difunts. Hauran estat set dies de festes que van començar amb el pregó de Sílvia Garcia, el dimarts de la setmana passada, i que ha comptat amb diverses activitats, com una ruta nocturna per espais històrics de la Part Alta, música i castells.