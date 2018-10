La Marea torna a Corsini per exigir unes pensions dignes i justes

El col·lectiu recollirà signatures entre les 10.30 i les 11.30 hores d’avui davant del Mercat Central

Actualitzada 07/10/2018 a les 20:13

La Marea de Pensionistes de Tarragona es concentrarà avui, dilluns, entre les 10.30 i les 11.30 hores a la plaça Corsini per reivindicar unes pensions dignes i justes. El portaveu d’aquest moviment, José Antonio Moreno, ha manifestat a aquesta redacció que «ens mobilitzarem tots els dilluns, fins que ens agradi el contingut del nou Pacte de Toledo que haurà de ser votat al Congrés dels Diputats». Dilluns de la setmana passada, la Marea de Pensionistes va iniciar les seves accions reivindicatives, coincidint amb l’1 d’octubre, data designada per l’Assemblea General de les Nacions Unides com Dia Internacional de les Persones Grans. Moreno va afirmar que el col·lectiu mantindrà les seves reivindicacions «fins a aconseguir l’aplicació de l’article 50 de la Constitució, que diu que hem de rebre una pensió digna».La Marea de Pensionistes instal·larà avui un estand a Corsini «per recollir signatures a favor d’unes pensions com les que ens mereixem i aportar informació a les persones que ens la demani i sobre què defensa el govern de les pensions», va dir el portaveu de la Marea. «Seguirem lluitant per la derogació de lleis nefastes que van ser aprovades sense tenir en compte els interessos de la població afectada, mirant cap a les elits econòmiques, mentre se sumia en condicions de vida indigna al col·lectiu de pensionistes», va remarcar Moreno.La Marea de Pensionistes rebutja l’elevació de l’edat de jubilació de 65 a 67 anys, augmentant el període de càlcul de la pensió fins a 25 anys. Moreno va recordar que «ja hem aconseguit que els partits polítics hagin de discutir el Pacte de Toledo». També, que «els que creien que ser jubilat era ser una classe passiva hagin comprovat l’equivocats que estaven». va comentar Moreno.Les manifestacions que es duen a terme en diverses ciutats de l’Estat així ho demostren.Per altra banda, la Marea de Pensionistes reclama la devolució del Fons de Reserva de la Seguretat Social, caixa que el govern del Partit Popular es va encarregar de buidar, així com l’augment de les pensions de viudetat i, en general, de totes, fins a una quantia de 1.080 euros, «com ens diu la Carta Social Europa», va dir Moreno. Si una cosa tenen clara els milers de persones d’edat avançada que surten al carrer per reivindicar els seus drets és que mantindran les accions de protesta davant l’Administració fins a aconseguir assegurar unes pensions dignes per a elles i futures generacions.