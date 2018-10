El model s’exposarà a l’Escola de Natura Francolí

Actualitzada 08/10/2018 a les 14:00

La maqueta de la conca del riu Francolí ja té data d’inauguració: el 20 d’octubre. El model, iniciativa de Mare Terra Fundació Mediterrània i Dow Chemical, qui n’ha pagat la construcció, veurà la llum aquesta data coincidint amb l’acció de neteja del riu, la qual comptarà amb la participació de més d’un centenar de voluntaris de Daw. A partir d’aquest dia quedarà exposada a l’Escola de Natura Francolí i es podrà visitar els dilluns, dimecres i divendres des de les 9 fins les 12h.La maqueta, que té una grandària de sis metres quadrats, representa tota la conca del Francolí i inclou els ecosistemes i pobles que l’acompanyen en el seu camí. En total s’han reproduït 2.400 quilòmetres quadrats de paisatge en una escala 1:20.000. Per construir-la s’ha fet servir fusta, suro, guix plàstic, poliestirè i un material especial per protegir-la de possibles desperfectes. La conca del riu està marcada amb una línia gruixuda de color vermell perquè es pugui reconèixer a primera vista. També es poden observar totes les infraestructures del territori, el litoral des de Torredembarra fins a Miami Platja, indrets com la Catedral de Tarragona, el Monestir de Poblet, Port Aventura, el Port de Tarragona o els polígons químics.El constructor de la maqueta és Elies Torres, el qual també n’és el responsable de la popular reproducció de la Tarraco Romana. Torres ha trigat un any en elaborar-la i ha invertit més de mil hores de feina.El president de Mediterrània, Ángel Juárez, afirma que «la maqueta és un projecte del qual ens sentim molt orgullosos» i diu que serà «una eina molt útil» perquè permetrà a la ciutadania «entendre millor com és el riu i què poden fer per cuidar-lo». També ha explicat que s’incrementaran les visites a l’Escola de Natura Francolí, ja que creu que el prototipus també serà un reclam pels turistes.