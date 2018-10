Detinguts per cometre 24 robatoris a l'interior de vehicles en una nit a Bonavista i la Canonja

Un dels arrestats va amenaçar als agents amb un martell i va provocar desperfectes dins del cotxe policial

Actualitzada 08/10/2018 a les 14:26

Consells per evitar el robatori a interior del vehicle

Dos homes, de 25 i 24 anys, ambdós de nacionalitat espanyola i veïns de Tarragona, han estat detinguts el passat divendres i dissabte com a presumptes autors de 24 delictes de robatori a interior de vehicle i un delicte lleu d’estafes bancàries. A més, al segon dels detinguts també se li va atribuir un delicte de resistència, desobediència agents de l’autoritat, amenaces i danys.La matinada del 29 al 30 de setembre es van produir 24 robatoris a l’interior de vehicles estacionats en una mateixa zona situada entre la població de la Canonja i el barri de Bonavista. Els autors van utilitzar el mateix modus operandi en tots els casos que va consistir en trencar el vidre petit d’una de les portes del vehicle.De l’interior dels cotxes, els lladres van sostreure diversos objectes de valor tals com ulleres, telèfons mòbils i diners en efectiu.Arran d’aquests fets, els Mossos d’Esquadra van iniciar una investigació que va permetre identificar dos homes que havien efectuat diverses compres en un establiment de Bonavista amb targetes sostretes en un dels vehicles. Amb aquesta informació, es va muntar un dispositiu policial per tal de localitzar i detenir als presumptes autors.La primera de les detencions es va produir durant el migdia de divendres quan agents de paisà, que estaven patrullant per la Part Baixa de Tarragona, van localitzar un dels lladres a l’altura del carrer Reial.Quan els agents es van identificar com a policies, el lladre va fer cas omís a les indicacions dels agents i va fugir a peu fins entrar en un edifici del carrer Misericòrdia.Després de diversos intents de localitzar-lo dins de l’edifici, un testimoni va alertar-los que l’home havia saltat al terrat de l’edifici del costat. Finalment, els agents van adreçar-se fins al terrat i van localitzar al lladre amagat sota una porta en desús. L’home, al ser sorprès per la policia, va aixecar-se ràpidament i va amenaçar a la patrulla amb un martell.Per tot això, els Mossos d’Esquadra van arrestar-lo pels 24 robatoris a interior de vehicle, per un delicte d’amenaces i un delicte de resistència, desobediència a agents de l’autoritat. També se li va atribuir posteriorment a la detenció un delicte de danys ja que va ocasionar desperfectes al vehicle policial en el seu trasllat a l’hospital.La detenció del segon dels autors es va produir al migdia del dia següent a la Canonja.Els detinguts, que acumulen diversos antecedents policials per delictes contra el patrimoni, van passar ahir a disposició judicial al jutjat en funcions de guàrdia de Tarragona i el jutge va decretar la seva llibertat amb càrrecs.Els Mossos també han donat una sèrie de consells per evitar aquest tipus de robatoris.- No deixar res de valor dins el vehicle: no és cap caixa forta.- Procurar que els altaveus i els equips de música estiguin ocults. Si es pot, emportar-se'ls.- Intentar estacionar el vehicle en llocs il·luminats.- Instal·lar una alarma al vehicle.- Si algú veu alguna persona al prop del vehicle en actitud sospitosa, trucar immediatament al 112.- En el cas de trobar algun cotxe forçat, no tocar res i trucar al 112.- La venda d'objectes robats és un delicte: si es té coneixement, cal denunciar-la.