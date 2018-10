Ciutadans es queixa de la 'politització' del Concurs de Castells de Tarragona

Considera que la situació va aconseguir «enfosquir» la gran actuació de les colles

Ciutadans considera que el Concurs de Castells de Tarragona, celebrat aquest diumenge en la jornada de les colles millor classificades, ha perdut «gran part de la seva essència», a causa de la «politització» que ha experimentat. El portaveu de Ciutadans a l'Ajuntament de Tarragona, Rubén Viñuales, ha lamentat «l'enfosquiment de la gran actuació duta a terme per totes les colles participants».El portaveu del partit taronja ha declarat que, «els Castells han de ser oberts a tothom i tenen seguidors tant independentistes com no independentistes». Així, considera que el Concurs va excloure, «una part molt important de la societat» i ha recordat que «fins i tot hi havia colles de Madrid i de fora d'Espanya».En el comunicat que ha fet públic el partit taronja no s'especifica quins elements polítics són els que consideren fora de lloc en el Concurs. Les reivindicacions independentistes van estar presents durant l'acte, amb molts castellers i castelleres reclamant l'alliberament dels presos polítics i amb consignes sobiranistes. També una gran estelada es va passejar per l'arena de la plaça, transportada pels milers de castelleres que l'ocupaven. D'altra banda, durant el Concurs també es van poder sentir altres reclamacions, algunes d'elles dirigides directament a l'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros.