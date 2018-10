Bonavista registra dos intents d'entrada amb força en una setmana

Un veí enxampa un home que s’havia colat a un edifici pel terrat fent servir unes alicates i rebentant el pany de la porta

Actualitzada 07/10/2018 a les 21:15

El barri de Bonavista ha patit en una setmana dos intents d’entrada amb força a diferents edificis. El divendres a la matinada un veí va alertar a la resta de l’escala que un home s’havia colat a l’immoble a través del terrat. En un dels edificis del costat, un individu va intentar esbotzar la porta a cops de peu. En el primer cas, una veïna va denunciar els fets als Mossos d’Esquadra per un delicte de danys.El passat divendres, al voltant de dos quarts de dues del matí un soroll estrany va despertar l’Alfonso López, que viu a l’última planta d’un edifici del carrer set del barri. Quan va obrir la porta, López va veure un home al replà que havia accedit pel terrat i que carregava una finestra corredissa, que prèviament havia despenjat. «Quan vaig veure l’espai de la finestra em vaig posar a cridar avisant als veïns que ens robaven», relata aquest veí, que afegeix que l’home va sortir corrents escales avall. En un racó del replà de l’edifici, encara hi ha les restes que l’individu va deixar al terra: cables tallats, papers, teules de fusta, un encenedor i un palet d’obra. López creu que l’home volia calar foc i robar a les cases, aprofitant un possible desallotjament. «Volia espantar els veïns», diu. Fins als llocs dels fets es van acostar quatre cotxes dels Mossos d’Esquadra. Dolores Reyes, presidenta de l’escala, també creu que l’home volia incendiar l’edifici. Fonts dels Mossos d’Esquadra confirmen el succés i l’existència d’una denúncia per part de Reyes per un possible delicte de danys. El pany de la porta estava trencat, explica Reyes. Segons López, l’home va accedir al terrat utilitzant el palet de fusta des de l’edifici del davant. Reyes explica que els Mossos es van emportar unes alicates que l’home hauria utilitzat per desmuntar la reixa de ferro que protegeix l’accés a l’immoble des del terrat. «Últimament s’estan repetint episodis d’aquest tipus al barri», lamenta Lóepz. Aquest veí explica que fa una setmana una persona va intentar entrar a les dues de la matinada a un pis de l’edifici del costat L’inquilí va trucar a la policia i va necessitar els serveis d’un manyac per reparar la porta malmesa.