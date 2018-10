El portaveu parlamentari del PPC assegura «crec en el meu partit i sobretot en el seus militants, gent extraordinària»

Actualitzada 08/10/2018 a les 18:46

Sé que la Presidencia del @PPCatalunya no es el lugar más plácido del mundo, pero creo en mi partido y sobretodo en sus militantes, gente extraordinaria. Tenemos un proyecto para Cataluña y por ello os anuncio que presento mi candidatura a presidir el PPC. — Alejandro Fernández (@alejandroTGN) 8 d’octubre de 2018

El portaveu parlamentari del PPC, Alejandro Fernández, ha assegurat aquest dilluns que presentarà la seva candidatura per a la presidència del Partit Popular de Catalunya. Fernández ho ha anunciat a través del seu compte de Twitter assegurant «sé que la Presidencia del PPCatalunya no és el lloc més plàcid del món, però crec en el meu partit i sobretot en el seus militants, gent extraordinària».El nom del tarragoní ja sonava com a possible relleu a Xavier García Albiol en la presidència del partit, el mateix dia de la seva dimissió. Albiol va anunciar divendres que deixava l'acta de diputat al Parlament i la presidència del partit a Catalunya amb la finalitat de competir per l'alcaldia de Badalona, municipi del qual ja va ser alcalde, en les eleccions municipals del mes de maig vinent.El congrés extraordinari del PPC per rellevar l'actual president de la formació Xavier García Albiol se celebrarà el proper dissabte 10 de novembre. Segons fonts del PP, els propers 15 i 16 d'octubre es podran presentar els precandidats a liderar la formació a Catalunya amb un mínim de 90 avals. El 18 d'octubre es proclamaran els precandidats i el 30 del mateix mes es farà la votació dels precandidats i els compromissaris. La campanya electoral interna per liderar el partit s'estendrà del 19 d'octubre el 29. D'altra banda, segons han informat, aquesta setmana el comitè organitzador encapçalat per Josep Llobet, aprovarà el model dels avals i el dels compromissaris.