Màxima expectació en l'inici del 27è Concurs de Castells de Tarragona

La Tàrraco Arena Plaça s'omple amb 12.000 castellers i espectadors

Actualitzada 07/10/2018 a les 10:26

La 27a edició del Concurs de Castells ja ha començat. Cues i cues de castellers i espectadors han entrat de forma ordenada a la Tàrraco Arena Plaça, l'antiga plaça de braus de Tarragona, quan ha obert portes a primera hora d'aquest diumenge. Poc després de les deu del matí ha arrencat el concurs en què les dotze millors colles del moment competeixen amb els seus millors castells, en una edició marcada per la nova normativa. Coincidint amb l'arribada del president de la Generalitat, Quim Torra, i amb la interpretació del Cant dels Segadors, s'ha desplegat una immensa estelada a plaça, mentre el públic i les colles exhibien cartells grocs on s'hi llegia «us volem a casa», entre crits d'«independència» i «Ballesteros, dimissió».S'espera una lluita aferrissada pel primer lloc del podi, entre els Castellers de Vilafranca -guanyadors de les vuit darreres edicions consecutives, i onze en total- i les dues colles de Valls, Vella i Joves. Els de la camisa vermella volen aixecar l'inèdit 3 de 9 sense folre, que no s'ha fet mai i és un dels més ben puntuats del certamen. Prop de 12.000 persones, la meitat dels quals castellers, participen en l'espectacle casteller més gran del món.La Tàrraco Arena Plaça està plena de gom a gom per acollir la principal cita del món casteller, que se celebra cada dos anys a Tarragona. Està previst que s'allargui fins les quatre de la tarda. Amb l'espectacular cúpula retràctil descoberta, les colles vibren amb la cita castellera més internacional, que enguany cobreixen 300 professionals acreditats.