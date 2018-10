La passió pels castells s'escampa i porta al Concurs de Castells desenes de turistes i mitjans internacionals

Aficionats de França, Anglaterra, Alemanya o els Estats Units han viscut l'esdeveniment des de la Tàrraco Arena Plaça

Actualitzada 07/10/2018 a les 16:35

L'atracció pels castells va més enllà de les fronteres. Ho demostra l'interès de turistes i mitjans internacionals que aquest cap de setmana han viatjat fins a Tarragona per seguir el Concurs de Castells, l'esdeveniment casteller més gran del món. De les més de 3.500 entrades que es van posar a la venda per la jornada de diumenge, se'n van comprar des de França, el Regne Unit, Alemanya o els Estats Units, entre altres països. «És una de les coses més boniques que he vist mai en la meva vida», ha explicat a l'ACN Terry Smart, una britànica que ha vingut expressament fins a Catalunya per assistir a l'esdeveniment. L'interès pels castells també es trasllada als mitjans estrangers, vinguts per cobrir la jornada des de la Xina, Rússia, Austràlia o Brasil. La reportera de la brasilera TVGlobo Mariana Becquer explica que ha cobert esdeveniments com Jocs Olímpics, però que el Concurs de Castells és «excepcional».L'interès pels castells ja fa anys que està present als mitjans. Una mostra és que hi ha més de 470 periodistes i equips tècnics acreditats. Des de l'estranger, s'hi han desplaçat les agències de notícies Reuters, Associated Press o Getty. També dos mitjans de la Xina, dos de França, dos de Rússia, dos del Regne Unit o una agència australiana, entre d'altres.Els brasilers podran veure què significa el Concurs de Castells a TVGlobo, la televisió més gran del país, que aquest cap de setmana té un equip a Tarragona. La corresponsal internacional del canal a Europa, Mariana Becquer ha explicat que ha trobat un lloc entre reportatge i reportatge per mostrar l'espectacle al Brasil per primer cop.«Quan ho vaig veure per primera vegada, quan vaig veure el primer castell que es carregava, vaig plorar», ha confessat Becquer, que ha explicat que durant el Concurs de Castells ha estat amb la pell de gallina constantment. «El que em sembla més impressionant és pensar que tots, amb diferents constitucions, tenen el seu lloc. És un microcosmos de la societat ideal», ha valorat.Entre les graderies de la Tarraco Arena Plaça, plenes de gom a gom, hi havia espectadors que han fet maletes des dels seus països per poder viure el que consideren una experiència única. És el cas de la Terry Smart, que ha vingut acompanyada del seu marit des d'un poble d'Anglaterra. Aquesta parella ha programat el viatge a Tarragona per gaudir dels castells: «probablement una de les coses més boniques que he vist mai en la meva vida».«És fabulós», ha dit Terry, emocionada, després de veure la primera ronda. «Has d'estar molt fort, és increïble, i puc entendre perquè les competicions només es fan cada dos anys, perquè és molt dur. Són molt valents», ha expressat aquesta turista, que creu que és «estressant» veure com les colles fan llenya, però que gaudeix de l'espectacle «tan acolorit» i que això fa que valgui la pena el viatge.Des d'una altra banda de la Tàrraco Arena Plaça, i després d'haver vist com els Castellers de Vilafranca descarregaven el 3 de 10 amb folre i manilles, la xinesa Ancho Chuang ha explicat a l'ACN que viu l'experiència «molt emocionada». Després de conèixer els castells a través dels Xiquets de Hangzhou, va decidir comprar un tiquet per veure-ho en primera persona. Va arribar a Tarragona fa dos dies «expressament per veure les torres humanes». «Teniu una cultura impressionant», ha dit.A França es van comprar 57 entrades; al Regne Unit, 42; a Alemanya, 33; a Itàlia. 27 i als Estats Units, 20. També es van adquirir localitats des del Japó, la Xina, Corea del Sud, Canadà, Argentina i Finlàndia.L'altra vessant de la internacionalització dels castells es va viure durant la jornada de dissabte a la plaça de la Font de Tarragona, on es va celebrar la Diada Internacional del Concurs de Castells, en què hi van participar els Xiquets de Copenhaguen, els Castellers of London, els Castellers d'Andorra, els Castellers de París, la Colla Castellera de Madrid i un grup de Govindes de Mumbai.