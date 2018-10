La millor Colla Vella guanya el Concurs de Castells després de 18 anys

Els castellers de Vilafranca ocupen el segon lloc i la Jove de Tarragona el tercer

Actualitzada 07/10/2018 a les 18:27

La Colla Vella dels Xiquets de Valls ha guanyat la 27a edició del Concurs de Castells. Han començat amb el 4 de 9 sense folre, per seguir amb el 2 de 8 sense folre que han fet gairebé sense despentinar-se. Una vegada més, el punt negatiu ha estat el 3 de 10 emmanillat que només han pogut coronar.Els Castellers de Vilafranca han ocupat la segona posició. No arribaven com volien, amb moltes baixes i poc bagatge. Han descarregat el 3 de 10 a primera ronda, però després, el 2 de 8 sense folre els hi ha quedat carregat. Un fet amb el qual no comptaven i en aquest moment s’ha decidit força el Concurs. Han seguit amb un intent de 4 de 10 amb folre i manilles i han acabat amb l’onzena torre de 9 de l’any. Un tràmit per aconseguir el segon lloc.La Jove de Tarragona ha completat el 5 de 9 amb folre d’entrada, ha continuat amb el 3 de 10 carregat i el 9 de 8 ha estat l’últim castell. Amb aquest trio s’han situat a la tercera posició. Per darrere, els Capgrossos de Mataró (quarts) i els Xiquets de Tarragona(cinquens). Mataró ha fet 3 de 9 amb folre, 2 de 9 emmanillat i 5 de 9 amb folre, mentre que els matalassers han completat la tripleta màgica que no feien des de 2015.