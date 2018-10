Sis persones desallotjades pel mal estat de les bigues d'un edifici a la Part Alta

Els Bombers han rebut un avís per una fuita d'un dipòsit d'aigua de l'edifici, que ha acabat afectant a la seva estructura

Un edifici de tres plantes ha estat desallotjat aquesta tarda per perill d'esfondrament. Els Bombers de la Generalitat han rebut un avís a les 17.08 hores per una fuita d'un dipòsit d'aigua alçat al número 7 del carrer Les Escales d'Arbós. Aquesta afectava greument a les bigues de la teulada del bloc i a l'edifici adjacent, els qual es troben molt a prop de l'Ajuntament.Els Bombers han alertat a les autoritats i al Consistori, el qual ha enviat a l'arquitecte municipal per valorar els danys. Aquest, finalment, ha ordenat desallotjar el bloc pel mal estat de les bigues, la qual cosa podia provocar un esfondrament. Aquestes ja estaven molt perjudicades abans de la fuita d'aquest divendres. Durant el moment dels fets, quatre veïns es trobaven al seu interior, mentre que els altres dos han arribat després.Com a conseqüència, sis veïns han estat desallotjats per la Guàrdia Urbana i hauran de passar la nit fora de casa fins que es resolguin els danys. Els Bombers han acompanyat als residents a les seves llars per tal que poguessin agafar les seves pertinences.