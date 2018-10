Un ciutadà va alertar als Agents Rurals de la presència d'un ocell que no volava al costat d'una reclosa del riu Francolí

Actualitzada 05/10/2018 a les 09:29

Els Agents Rurals van rescatar, ahir dijous a la ciutat de Tarragona, un agró roig que no podia volar per una ferida a l'ala. Qui va alertar al cos va ser un ciutadà que va observar una au que no volava al costat d'una reclosa del riu Francolí. Els Agents Rurals es van traslladar fins el lloc i van recollir l'animal, el qual va ser traslladat a un centre de fauna per a la seva recuperació.